非洲經濟:乍得在沙漠種植蔬果

RFI採訪 / 非洲農業

位於非洲中部、撒哈拉沙漠南端的乍得（Tchad），也被譯作查德。在地緣政治上，屬於薩赫勒地區（SAHEL）。聯合國認為，該國有近600萬人口處於糧食不安全狀況，急需發展農業和蔬菜種植。在歐盟（UE）及法德兩國的共同支持下，Com-Nord項目在炎熱沙漠氣候條件下的乍得北部地表下20米-30米，發現大量終年不斷的水資源，進而使得當地得以發展蔬果種植。這是本台法廣RFI法語«非洲報導»專欄(Chronique Reportage Afrique)最新一集節目的關注焦點。

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據本台法廣RFI2022年08月04日星期四的一篇法文報道，在乍得，聯合國認為有590萬人處於糧食不安全狀況，急需發生農業和蔬菜種植。發起於2019年的Com-Nord項目，得到法國開發署(AFD - Agence Française de Développement)、歐盟（UE）以及德國聯邦經濟合作與發展部(BMZ - BundesMinisterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)的共同金融支持，為67個菜農團體的灌溉提供了支撐。

乍得沙漠地帶的生態農業 -

本台法廣RFI法文網2022年08月04日星期四在«非洲報導»專欄（Chronique Reportage Afrique）中播出了乍得首都恩賈梅納（N’djamena）通訊員奧蕾莉（Aurélie Bazzara-Kibangula）的一篇實地採訪，介紹乍得沙漠地帶發現大量水資源，使得灌溉農業得以發展。

FMM / RFI : Reportage Afrique. 法廣«非洲報導»專欄 © RFI

這篇實地採訪報導的法文標題為：[au Tchad, ils cultivent des fruits et légumes en plein désert.]。中文可譯作：[在乍得：他們在沙漠里種植蔬菜和水果]。下面是簡介以供分享。

法廣通訊員採訪乍得菜農 -

據本台法廣RFI通訊員在這篇專欄報導中的敘述，她實地走訪了得到Com-Nord項目支持的一個菜農團體。在乍得北部博爾庫地區（Borkou）臨近Faya Largeau的一個村莊，一位當地女菜農接受採訪說，她在田間工作，除雜草。當地一切都生長得很好：胡蘿卜、包菜、土豆，甚至番茄。這片菜地面積有1.5公頃，由這位女菜農和另外5個菜農團體共同開墾。這名女菜農表示，因為有水，這片地一切都生長得很好。

乍得北部地區降雨天罕見 -

在這片菜地的盡頭，棕櫚樹葉下，幾個月前打了口水井。這口井的水無需泵抽，不斷流出。菜農們都為此鬆了口氣。因為，在地處乍得北部的博爾庫地區（Région Borkou），降雨是罕見的，一年僅有兩天。酷暑天氣很常見。

RFI Chronique / Reportage Afrique. 法廣電台«非洲報導»專欄 © RFI

另一位種植生菜的年青菜農在接受法廣RFI通訊員採訪時說，他現在每天澆水，出產了很多生菜。過去，水是一個大麻煩。需要到2-3公里外去擡水。地太幹了，因為，每周才澆水一次或兩次。不過，Faya Largeau的地下水充沛。

乾旱區淺水層下水源充足 -

據Com-Nord項目的水和凈化技術顧問介紹，在淺水層下，Faya Largeau的水量充足。地表水位因季節而變化，這是當地菜農所遇到的問題。他們自己只能挖到大約5米的深度，所以天涼時有水，但暑季來臨，水位下降，也就沒水了。而Com-Nord項目，挖井更深，達20米至30米，可達到全年有水的地下水層。

RFI Image Archive / Dans le nord du Tchad, la pluie est rare dans la région du Borkou – à peine deux jours par an – et les épisodes de canicules sont fréquents. Ici, la ville de Faya Largeau est située au nord du Tchad. (illustration) tchadenligne.com / RFI Image Archive

在這集«非洲報導»專欄（Chronique Reportage Afrique）節目的最後部分，本台法廣RFI恩賈梅納通訊員指出，在她走訪的這片菜地，一年四季都可以種植蔬果。在博爾庫省(province du Borkou)有超過800戶菜農因Com-Nord項目受益。

.（翻譯與編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）.