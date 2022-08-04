烏克蘭首艘穀物船獲准出黑海

國際航運 / 烏克蘭糧食

經聯合國與土耳其的參與周旋，烏克蘭與俄羅斯達成的糧食經黑海出口協議的框架內，由中國天津製造、懸掛塞拉利昂國旗（Sierra Leone）、船東為一家尼日利亞公司的拉佐尼號（Razoni）貨輪，運載着26000多噸的玉米，在通過檢查後，經伊斯坦布爾海峽（Bosphore）正在駛向它的目的地黎巴嫩首都的黎波里港（Tripoli）。而黎巴嫩當局則於2022年08月04日星期四批准了上周末被其扣押的敘利亞運糧船“Laodicea”號離港出境。

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綜合包括本台法廣RFI法文網在內多家國際法語媒體的報導，在烏克蘭糧食經黑海安全出口協議的框架內，運載着烏克蘭穀物的第一艘運糧船周三通過檢查後，駛出黑海進入伊斯坦布爾海峽（Bosphore），繼續朝目的地黎巴嫩首都的黎波里港（Tripoli）進發。

土耳其官方證實烏克蘭運糧船通過檢查 -

土耳其國防部周三在新聞發布會上表示，在進入伊斯坦布爾海峽（Bosphore）之前，拉佐尼號（Razoni）貨輪接受了歷時大約1個半小時的檢查。參加這一檢查的人員分別來自俄羅斯、烏克蘭、土耳其與聯合國四方。

RFI Image Archive / Turquie ：le pont du Bosphore sépare l'Europe et l'Asie. (illustration) © REUTERS - Osman Orsal / RFI Image Archive

據介紹，從意大利出發的拉佐尼號（Razoni）貨輪於2022年02月18日，也就是俄羅斯發起進攻烏克蘭行動前六天，抵達位於黑海的敖德薩港（Odessa）。作為烏克蘭糧食出口協議框架內第一艘運糧船，它於08月01日離開敖德薩港（Odessa），而抵達目的地黎巴嫩首都的黎波里港（Tripoli）的日期，此前曾有報導說可能是08月06日周六。

黎巴嫩為何是首艘烏克蘭運糧船目的地 -

本台法廣RFI«國際嘉賓»專欄（INVITÉ INTERNATIONAL）採訪了在法國巴黎九大（Université Paris Dauphine）任教的一名經濟學家、歷史學家和國際知名的原材料問題專家。

FMM - RFI / Chronique invité international. 法廣專欄 / «國際嘉賓» © fmm

這名法國學者提到，拉佐尼號(Razoni)貨輪上運輸的玉米是用於牲畜的飼料。至於為何選擇了黎巴嫩作為第一艘運糧船的目的地，不排除與黎巴嫩司法當局於2022年07月29日周五決定扣押涉嫌偷運烏克蘭被盜糧食的敘利亞貨船“Laodicea”號有關。

RFI Image Archive / L’agence officielle libanaise ANI a annoncé que le navire Laodicea avait “quitté le jeudi 04 août 2022 le port de Tripoli au Liban à 8H00 du matin (5H00 GMT)”, à la suite d’une décision judiciaire. Ici, le «Laodicea» au port de Tripoli, au Liban, le 29 juillet 2022. (illustration) AP / RFI Image Archive

另外，多方消息顯示，敘利亞貨船“Laodicea”號已於2022年08月04日周四一大早獲准離開黎巴嫩的的黎波里港（Tripoli），現已進入敘利亞水域。

.（翻譯與編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）.

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