突尼斯:聯合國指出飲用水問題

RFI採訪 / 非洲生態

北非馬格裡布國家突尼斯（Tunisie），中文也被譯作突尼西亞。該國民眾依然面臨享有飲用水問題。這是聯合國特別報告員在七月底公布的一個初步結論。突尼斯當局則表示，相關數據有錯誤。就此，本台法廣RFI通訊員現場採訪了突尼斯首都的一些居民。

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RFI Image Archive / Tunisie : le ministère de l’Agriculture déclare que le taux d’approvisionnement en eau potable a atteint les 100 % en région urbaine. Ici, Vue de Tunis, Tunisie. (illustration) © Pixabay / RFI Image Archive

據本台法廣RFI法文網2022年08月07日星期天的報導，每年夏季，當氣溫升高、斷水頻繁之際，就會觸發圍繞缺水的爭論，不僅只是供水的緊張，還要加上自來水的糟糕味道。儘管，政府保證城市提供飲用水，但民眾避免飲用直接通入家中，從水龍頭裡流出的水。

突尼斯不認同聯合國飲用水初步報告結論 -

本台法廣RFI通訊員莉莉婭（Lilia Blaise）發自突尼斯（Tunis）的消息說，在七月底，由聯合國人權理事會任命的享有安全飲用水和衛生設施的人權問題特別報告員（le rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement）發布了一份初步報告。這一報告認為突尼斯大部分民眾沒有飲用水。突尼斯農業部對此做出回應，指數據有錯誤。當局表示，在突尼斯的城區，飲用水普及率已達100%。

首都街區許多民眾聲稱已經不飲用自來水 -

本台法廣RFI通訊員在報導中指出，在突尼斯首都的街區里，許多居民承認，早就不再飲用水龍頭裡的自來水。在靠近突尼斯機場的街區Aouina，受訪者是一位旅居突尼斯的摩洛哥人。這名49歲的男子正在準備咖啡。而衝咖啡的水是經設備過濾的。這名受訪者承認他不再直接飲用自來水。這名受訪者還說，水龍頭的水味道不正常。在咖啡店裡，沒有人喝自來水，都是直接建議人們喝瓶裝水。過去幾年裡，水質變化很大。水龍頭裡的水有時泛黃，有時帶着沙子的味道。

一些民眾因自來水無法飲用而購買瓶裝水 -

在街頭，一名正在購物的家庭主婦接受法廣RFI記者採訪時說，接受買瓶裝水是因為她覺得家裡的自來水不能飲用。她表示，喝了水龍頭裡的自來水後，她會發生腹脹的狀況，很不舒服。還有水一直不清澈。水中有很多鈣質雜物。

聯合國特別報告員建議突尼斯更新供水系統 -

聯合國享有安全飲用水和清潔衛生的人權問題特別報告員在七月份訪問突尼斯後提出建議，認為需要更新飲用水系統，尤其是在斷水和水污染狀況日趨嚴重的農村地區。

RFI Carte Archive / La Tunisie est un pays d'Afrique du Nord situé sur la côte méditerranéenne. 存檔地圖 / 突尼斯 © RFI Carte

.（翻譯與編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）.

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