肯尼亞舉行大選 魯托對決奧廷加最吸眼球

肯尼亞總統大選

肯尼亞今天迎來多黨時代的首個總統大選。投票站已於當地時間早上 6 點（格林威治標準時間早上 5 點）開放，投票時間長達11個小時 超過 2200 萬選民將投六次票，以選出新一屆總統以及國民兩會議員。法新社報道稱，即將離任的副總統魯托（William Ruto）和肯尼亞政壇元老奧廷加（Raila Odinga）之間的對決，最是令人矚目。

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本次肯尼亞大選將會迎來多達35個不同種族群體的投票，目前已有4名總統候選人競選，以替代現任的總統肯雅塔（Uhuru Kenyatta），同時也將有數以千人競選國會議員、參議院議員，以及縣政府官員。據悉，總統候選人必須在選舉中贏得超過一半的選票，並且還要滿足在超過一半的縣中贏得至少25%選票的條件，才能成為總統。

外界普遍注意到，執政黨朱比利黨現任主席即現任總統肯雅塔被憲法禁止尋求第三個任期，他轉而支持反對黨挑戰者、橙色民主運動成員、現任總理奧廷加，而不是他自己的副總統魯托，這導致朱比利黨內部分裂。

奧廷加和魯托被認為是本次大選40名候選人中的最具實力者，根據最新民調顯示，這兩人將成為決選對手。

候選人之一，現任副總統威魯托向媒體表示，此次總統大選將會是一次和平的、不同的選舉，並且他希望大選能成為肯尼亞多黨歷史上一次漂亮的開頭。但是，魯托擔憂選舉過程中會出現一些問題。

魯托的擔憂或許不無道理，據報道，當地時間9日下午2時許，肯尼亞部分投票站進度延遲，首都內羅畢投票站已經爆發抗議，憤怒的選民們表示“趕緊開投票站的門，（投完票）我要上班了！”選民們感嘆，他們對投票大規模的延誤感到沮喪。

鑒於肯尼亞選舉暴力的歷史，這讓許多人感到擔憂。雖然種族衝突在過去常常是衝突的根源，但官員腐敗造成的經濟不平等和新冠疫情造成的不穩定影響，都將成為今年選舉中的主要爭議問題，因為在上述兩種影響下，階級分歧更加突出。

此前，7月16日，歐盟決定派出觀察團以確保本屆選舉在公平、公開及安全的條件下進行。

另據半島電視台透露，由於當前肯尼亞國家政府腐敗、生活成本飆升等問題長時間未得到解決，還有的年輕選民不太願意投票。當地年輕人表示：“肯政府一直在作出相同的承諾，但歷屆政府都未能解決。” 與此同時，燃油價格環比年初上漲了六成，食物與其他生活開銷大幅度上升，大大降低了年輕人對政府的信任。