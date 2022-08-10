塞拉利昂實施全國宵禁

全國宵禁

西非塞拉利昂政府領導人8月10日宣布實施全國宵禁，以因應引發暴力事件的反政府示威，這些示威導致人員死亡，包括安全部隊人員。

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路透社報導，塞拉利昂持續面臨飆升通膨及燃料價格飆升危機，已於當地時間下午3點起實施全國宵禁，以遏止示威引發的暴力事件。

根據世界銀行（World Bank），塞拉利昂約800萬人口中有超過一半生活在貧窮線以下，人民早就感到不滿，如今基本生活物資價格飆漲，加劇了民眾的沮喪。

路透社證實的社群網路影像顯示，在塞拉利昂首都弗里敦（Freetown）部分地區，有大批民眾示威抗議，焚燒成堆的輪胎。

其他影像則顯示，一群年輕男性在街道上砸石頭，街道上飄着白煙。