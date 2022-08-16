法軍完成從馬里撤軍 結束9年的反恐行動

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參與馬里打擊恐怖主義及維和行動的法軍運輸機

法國軍隊總參謀部在8月15日發表的一份聲明中說，在馬里存在了9年的“新月形沙丘”（Opération Barkhane）反恐軍事行動的最後一批法國士兵已經離開該國。

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法軍總參謀部的聲明表示：“今天，存在於馬里領土上的‘新月形沙丘’行動的最後一批士兵越過了馬里和尼日爾的邊界。他們來自加奧（Gao）地區的廢棄行動平台，現在已經移交給馬里武裝部隊。”

法國國防部評論說：“在存在了九年之後，（‘新月形沙丘’部隊）在不到六個月的時間裡就在國外進行了重組”。該部門稱：“這一重大的軍事後勤挑戰已經得到了應對，在良好的秩序和安全方面，以及在完全透明和與所有合作夥伴協調的情況下（撤軍）。”

在過去六個月里，當地法軍將他們所有的控制地區轉交給了馬里軍隊，最後一次交接活動是周一在該國北部的加奧地區進行的。由於薩赫勒地區遭受了一連串的暴力事件，法國不得不將大約4000個集裝箱和1000輛汽車，包括數百輛裝甲車，從馬里運走，而馬里當局的新盟友俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團正在着手該國的治安活動。

組織者和當地官員告訴法新社，周日有幾十人在馬里北部的加奧地區舉行示威，要求法軍離開。示威者說：“我們發出72小時的最後通牒，要求‘新月形沙丘’部隊徹底離開。”他們自稱是加奧市的“有生力量”，該地區飽受恐怖分子暴力的困擾。

法國總統府周一通過聲明表示：“2月17日，法國注意到繼續參與馬里的政治和行動條件已不復存在，經與非洲和歐洲夥伴協商，決定在馬里領土之外重組‘新月形沙丘’行動。自今天（2022年8月15日）上午起，隨着‘新月形沙丘’行動的最後一名法國士兵離開馬里，這一重新部署開始生效。法國仍然致力於在薩赫勒地區、幾內亞灣和乍得湖地區與所有致力於穩定和打擊恐怖主義的夥伴合作。”

聲明稱：“法國將繼續打擊恐怖主義，採取行動支持西非經共體和該地區各國的政治、民事和軍事努力，並與我們在該地區的歐洲和美國夥伴充分協調。共和國總統將在今年秋天應西非經共體的邀請，與所有選擇打擊恐怖主義、尊重穩定和社區間共存的國家一起履行這一承諾。”

據了解，到今年年底，法軍在薩赫勒地區的軍事存在將減半至2500人。尼日爾已同意在首都尼亞美維持一個法軍空軍基地，並以250名士兵支持其在馬裡邊境的軍事行動。乍得將繼續接納法國在首都恩賈梅納的軍事存在，法方希望在布基納法索首都瓦加杜古保留一支特種部隊存在。

2012年3月，馬里發生政變，伊斯蘭極端主義反政府武裝佔領北部三個大區。2013年1月10日，反政府武裝攻入要地孔納，馬里政府向法國求援。法國自2013年1月起在馬里開展“藪貓行動”（Opération Serval），自2014年8月起在薩赫勒地區開展“新月形沙丘”軍事行動，派遣數千名士兵與地區國家協同打擊恐怖組織。

2020年和2021年，馬里又先後發生兩次政變，導致馬法兩國關係急轉直下。去年6月，法國總統馬克龍表示，法國在薩赫勒地區的軍事存在將發生深刻轉變。“新月形沙丘”行動將逐步讓渡為在國際軍隊支持下的反恐軍事行動。今年1月，馬里軍政府正式要求法國大使離開馬里，兩國關係隨即破裂。法國隨後在2月17日宣布從馬里撤軍。