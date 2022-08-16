爭議下 肯尼亞選委會宣布魯托當選總統

肯尼亞總統大選

肯尼亞選舉委員會主席瓦夫拉·切布卡蒂（Wafula Chebukati）周一宣布威廉·魯托（William Ruto）以 50.49% 的選票贏得總統選舉，儘管該機構七名成員中有四名拒絕了選舉結果。肯尼亞選委會必須在8月16日之前宣布獲勝者。

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本台法語組報道稱，過去十年來擔任肯尼亞副總統的魯托以50.5%對48.9%的得票率擊敗了他的前盟友、長期反對派領導人兼肯尼亞政治王朝子孫拉伊拉·奧廷加（Raila Odinga）。另外兩名候選人則獲得了剩餘的選票。

不過，選委會七名高級選舉官員中的四人與計票工作撇清關係，稱其不透明。選委會副主席朱麗安娜·切里亞就表示，她和其他委員“無法接受該結果”。這為本屆選舉結果帶來疑惑和混亂。

奧廷加競選團隊也拒絕接受選委會主席做出的魯托勝選的宣布。

奧廷加的發言人馬卡烏·穆圖亞（Makau Mutua）在推特上說：“獨立選舉與邊界委員會主席瓦夫拉·切布卡蒂宣布的任何結果都是無效的，因為他沒有足夠的委員與會人數來召開全會並作出如此重大的決定。目前在博馬斯進行的程序是非法的。”

法新社指出，選票確認程序在上星期三開始，自始至終都有選票舞弊和選務官員在選舉結果方面做手腳的指控，奧廷加陣營對魯托陣營的指控尤甚。

值得注意的是，選舉結果宣布前，現任總統肯雅塔一直在競選活動，試圖讓選民，特別是他的基庫尤族人，肯尼亞最大的投票集團，支持他的長期敵人後又變成盟友的奧廷加。

被宣布勝選的魯托，周一發表講話時表示，希望成為所有人的總統，並讓國家專註未來。此前，他承諾改善肯尼亞工薪階層經濟前景。

有觀察人士稱，由於選舉結果如此接近，幾乎可以肯定的是，落敗候選人會向最高法院提起訴訟。這意味着新總統上任可能仍需要幾周時間。

目前，肯尼亞仍為2017年和2007年民意調查之後發生的極端暴力事件所困擾。在那兩次頗具爭議的選舉中，2007年選舉後有1200多人喪生，2017年選舉後有100多人喪生。