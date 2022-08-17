馬里給法國添堵：給輪值主席中國寫信要求安理會開會聲討法國侵略行為

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馬里外交部周三發布了一封其外交部長阿卜杜拉耶-迪奧普寫給安全理事會現任中國主席的信，信中呼籲聯合國安全理事會就法國的 "侵略行為 "召開緊急會議。中國從8月1日起，輪值安理會主席。

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馬里呼籲安全理事會就法國的 "侵略行為 "召開緊急會議。據法新社今天報道稱，馬里要求聯合國安理會召開緊急會議，以制止它所描述的法國侵犯其主權、支持聖戰組織和進行間諜活動的 "侵略行為"。

馬里外交部周三發布了一封外交部長阿卜杜拉耶-迪奧普寫給安全理事會現任中國主席的信，內容稱，如果法國的行動持續下去，馬里 "保留使用自衛的權利"，並說這符合《聯合國憲章》。

這封信的日期是8月15日，也是在與聖戰分子交戰九年之後，最後一名法國士兵離開馬里的日期。自2020年8月政變以來，在馬里執政的軍政府已經從法國及其盟友那裡立場轉向俄羅斯。

在信中，迪奧普譴責法國軍隊反覆和頻繁地侵犯馬里"國家領空，以及法國飛機從事被認為是間諜的活動 和企圖 "恐嚇 "的飛行行為。馬里當局有 "若干證據表明，這些公然侵犯馬里領空的行為被法國用來收集情報，以利於在薩赫勒地區活動的恐怖組織，並向他們投放武器和彈藥。"

法新社說，法國當局沒有對這些指責作出反應。

馬里外長迪奧普說，馬里 "邀請 "安全理事會努力確保法國 "立即停止其侵略行為"，並要求主席國中國向安全理事會成員傳達這些內容，以便召開緊急會議。