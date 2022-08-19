恐怖分子威脅在馬里梅納卡地區捲土重來

馬里/恐怖主義

在馬里東北部，梅納卡鎮正面臨來自伊斯蘭國恐怖分子越來越大的恐嚇壓力。幾個月來，整個 "三角 "地區的情況都受恐怖分子威脅陰影籠罩，但最近幾天，對該鎮本身的打擊威脅已經危險地加強。

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據本台報道稱，8月12日，在距離梅納卡不到20公里的Esseylel，有20名平民被殺害。三天後，即8月15日星期一，騎着摩托車的伊斯蘭國恐怖組織聖戰戰士在該鎮的大門口光天化日下搶牛，造成恐慌。當地省長和幾位文職行政人員逃到軍營中避難，並在那裡過夜。

此後，局勢趨於平靜，馬里國家任命的官員已回到他們的辦公室，甚至在8月17日星期三還舉行了一個公開儀式。但情況仍然令人擔憂：自3月以來，根據消息來源，有300至700名平民在該地區被 "伊斯蘭國 "恐怖組織殺害，據聯合國統計，該組織控制了該地區的四分之三土地。"他們已經把梅納卡作為他們的優先攻擊目標。"此消息得到一個當地武裝團體的領導人證實。

在梅納卡，Gatia-MSA聯盟、已簽署和平協議且是馬里當局盟友的武裝團體、Minusma的藍盔部隊和馬里軍隊以及其俄羅斯安全保鏢力量都在場。據幾個當地消息來源說，俄羅斯保鏢目前有20至50人，但他們很少離開營地。上述各方沒有回應RFI的採訪要求。

據幾位馬里安全人士說，他們不相信恐怖分子會立即對該鎮發動進攻。在梅納卡郊區的其餘聖戰分子據說出現駕駛着大約20或30輛摩托車隊，而在大多數情況下，摩托車上都載有兩名武裝人員。在最近幾個月最大規模的恐怖攻擊中，有幾百人的摩托隊。

據消息稱，"一個隸屬於伊斯蘭國恐怖組織、以Andéramboukane地區為基地的新的恐怖組織戰鬥人員團體正在擴兵。" 其中一個消息來源解釋說，“目前，他們正在偷竊牲畜來出售，為自己提供資金和發展壯大。但大的戰鬥正在醞釀中。”

根據聯合國的數據，超過5萬名流離失所者在梅納卡鎮避難，該鎮人口 "已經爆滿"。一位來自梅納卡的知名人士對當地人道主義狀況表示擔憂。他警告說：“我希望馬里的領導人最終能夠衡量這裡發生的事情。”