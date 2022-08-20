祖魯王位加冕

祖魯王位舉行加冕典禮

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Les guerriers zoulous arrivent pour le couronnement du nouveau roi, le prince Misuzulu kaZwelithini, au palais royal de Nongoma, en Afrique du Sud, le 19 août 2022
Les guerriers zoulous arrivent pour le couronnement du nouveau roi, le prince Misuzulu kaZwelithini, au palais royal de Nongoma, en Afrique du Sud, le 19 août 2022 © Rajesh JANTILAL / AFP
作者： 法廣
3 分鐘

8月20日，眾多民眾湧入南非農戈馬為新國王米蘇祖魯·祖魯（Misuzulu Zulu）舉行加冕典禮。南非總統拉馬福薩總統說：“米蘇魯·祖魯國王陛下即位是祖魯族引以為豪的輝煌歷史中的一個重要時刻。陛下是受人尊敬的君主的繼任者，他們以極大的勇氣和決心為人民的福祉和安全而戰。我與所有南非人民一起祝願米蘇魯祖·魯國王陛下在位期間長盛不衰。”

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2021年3月，南非傳統領袖、祖魯王古德維爾·茲韋利蒂尼在德班一醫院逝世，享年73歲。

南非總統拉馬福薩在聲明中說，古德維爾是一位備受熱愛、富有遠見的君主，他為誇祖魯—納塔爾省的文化認同，民族團結和經濟發展作出重要貢獻，也為整個國家的發展作出重要貢獻。

祖魯族是南非最大的部族，人口超過1千萬，主要生活在南非東部的誇祖魯—納塔爾省。傳統領袖雖然是儀式性和象徵性的領導人，但古德維爾在祖魯族民眾中仍有很大影響力。

祖魯王國（Zulu Kingdom）是非洲歷史上的一個王國，位於今南非東部，鄰近印度洋，且界在圖蓋拉河和蓬戈拉河之間。這個小王國逐漸控制了今天南非洲的誇祖魯-納塔爾省。

後在1870年代與英國發生一系列衝突，祖魯王國在戰爭初期的伊山德瓦納戰役取得勝利，然而在英國的優勢武力下，祖魯王國仍逃不過覆滅的噩運。祖魯王國後來被納入納塔爾殖民地，最後併入南非聯邦。

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