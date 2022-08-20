祖魯王位舉行加冕典禮

祖魯王位加冕

8月20日，眾多民眾湧入南非農戈馬為新國王米蘇祖魯·祖魯（Misuzulu Zulu）舉行加冕典禮。南非總統拉馬福薩總統說：“米蘇魯·祖魯國王陛下即位是祖魯族引以為豪的輝煌歷史中的一個重要時刻。陛下是受人尊敬的君主的繼任者，他們以極大的勇氣和決心為人民的福祉和安全而戰。我與所有南非人民一起祝願米蘇魯祖·魯國王陛下在位期間長盛不衰。”

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2021年3月，南非傳統領袖、祖魯王古德維爾·茲韋利蒂尼在德班一醫院逝世，享年73歲。

南非總統拉馬福薩在聲明中說，古德維爾是一位備受熱愛、富有遠見的君主，他為誇祖魯—納塔爾省的文化認同，民族團結和經濟發展作出重要貢獻，也為整個國家的發展作出重要貢獻。

祖魯族是南非最大的部族，人口超過1千萬，主要生活在南非東部的誇祖魯—納塔爾省。傳統領袖雖然是儀式性和象徵性的領導人，但古德維爾在祖魯族民眾中仍有很大影響力。

祖魯王國（Zulu Kingdom）是非洲歷史上的一個王國，位於今南非東部，鄰近印度洋，且界在圖蓋拉河和蓬戈拉河之間。這個小王國逐漸控制了今天南非洲的誇祖魯-納塔爾省。

後在1870年代與英國發生一系列衝突，祖魯王國在戰爭初期的伊山德瓦納戰役取得勝利，然而在英國的優勢武力下，祖魯王國仍逃不過覆滅的噩運。祖魯王國後來被納入納塔爾殖民地，最後併入南非聯邦。