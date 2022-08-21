安哥拉前獨裁總統多斯桑托斯遺體已運回本國下葬

安哥拉/多斯桑托斯

一架來自西班牙巴塞羅那的飛機周六晚間在安哥拉首都降落，機上載有安哥拉前總統多斯桑托斯的遺體。大約20人在機場迎接多斯桑托斯的靈柩。已故總統的幾個子女和他的遺孀安娜-保拉-多斯桑托斯也出席了會議。當覆蓋著安哥拉國旗的棺材經過城市道路時，圍觀者有人鼓掌。然而，此前對這位執政近40年、上個月在西班牙去世的安哥拉前總統的葬儀，已故前總統家人產生了分歧。

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據本台報道，多斯桑托斯在1979年至2017年期間獨裁統治安哥拉，於今年7月8日因為心臟急病前往巴塞羅那一家醫院住院治療並在那裡去世，享年79歲。

法新社說，數周來，有關多斯桑托斯葬禮的紛爭暫告一段落。多斯桑托斯的子女和遺孀安娜鮑拉（Ana Paula）因多斯桑托斯安葬的時間與地點發生分歧，安哥拉政府與多斯桑托斯遺孀有一套看法，但多斯桑托斯成年子女則持不同意見。

據巴塞隆納法庭本周裁定，將多斯桑托斯的遺體葬儀權交付給多斯桑托斯遺孀，並授權將多斯桑托斯的遺體運回安哥拉。

多斯桑托斯44歲的女兒齊澤（Tchize dos Santos）則認為父親希望葬在西班牙，並因此提出上訴。