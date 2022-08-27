剛果(金):高層博弈手工採礦區

剛果（金）/ 礦業利益

剛果民主共和國的第二大城市盧本巴希（Lubumbashi），也是該國經濟中心。這座人口超二百萬的大都市距離贊比亞邊境不到30公里，被譽為銅都。當地部分公民社會代表在接受本台法廣RFI通訊員採訪時，抱怨軍警無視地方省政府的警告，繼續控制着手工採礦場，收取賦稅。民間不滿情緒波及當地的中國人和黎巴嫩人。

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本台法廣RFI法文網2022年08月27日星期六報導說，在剛果民主共和國（RD Congo）的盧本巴希（Lubumbashi）,公民社會團體提高聲調面對軍人佔據手工採礦區。上加丹加（Haut-Katanga）省政府在一星期前發出最後通牒，勒令軍警退出手工採礦場，但沒有得到執行。現場的軍人們收取賦稅，在民眾中散播恐慌。公民社會要求執行政府措施。

RFI Carte Archive / RD Congo : Lubumbashi （illustration) 剛果（金）：盧本巴希（Lubumbashi）位於其境內南部與贊比亞交界地帶。 OP / RFI Carte Archive

剛果（金）地方政府最後通牒無效 -

據本台法廣（RFI）通訊員德尼絲（Denise Maheho）發自剛果民主共和國銅都盧本巴希（Lubumbashi）的消息，省政府曾勒令軍人在48小時內離開採礦場。但十多天過去後，手工採礦區依然被武裝人員佔據着。他們要求採礦工們繳納賦稅。目前在距離盧本巴希（Lubumbashi）大約80公里的Kateketa村礦區，和百來公里外的Shamitumba礦區都是如此情形。

剛果（金）礦業各方利益錯綜複雜 -

當地非政府組織[非洲資源觀察]（Afrewatch）的一名主任在接受本台法廣RFI通訊員採訪解釋說，軍隊如同其它服務機構進入礦業，以在手工採礦經營的生產收益中謀得一己之利。

RFI Image Archive / En rouge, la province de Lualaba, dans le sud de la RDC. (illustration) Wikimedia / RFI Image Archive

在臨近的盧阿拉巴省（Lualaba），存在同樣的問題。礦城科盧韋齊（Kolwezi）的公民社會團體發言人抱怨說，軍人們在手工採礦場內，他們要不是在保衛總統家庭成員，要不是在保護中國人和黎巴嫩人的安全。這位剛果（金）公民社會團體的律師還指責，本應屬於普通剛果（金）民眾的利益被剝奪了。

剛果（金）軍方拖出多名政府高官 -

本台法廣RFI通訊員從盧本巴希（Lubumbashi）發回的這一採訪報導最後指出，剛果（金）一位不願署名的軍方高層人士對地方政府指責軍人感到奇怪。

RFI Carte Archive / RD Congo : Kolwezi est une ville minière, chef-lieu de la province de Lualaba. (illustration) © RFI Archive / Wikimedia

這名剛果（金）軍方高官斷言，政府多名部長在上加丹加省（Haut-Katanga）和盧阿拉巴省（Lualaba）擁有採礦區或礦石貿易中心。

RFI Image Archive / RD Congo : Mine artisanale de Kawama à 50 km de Kolwezi. (illustration) © Denise Maheho/RFI

.（翻譯與編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）.

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