肯尼亞總統大選：最高法院接受反對黨上訴狀

肯尼亞/總統大選爭議

肯尼亞總統選舉雖然落幕，選舉委員會主席宣布威廉-魯托獲勝，但拉伊拉-奧廷加的陣營稱選舉存在違規行為。奧廷加立即拒絕這一選舉結果，並於周一向最高法院提出上訴，以挑戰大選結果。最高法院要求各黨在8月27日星期六之前提交他們對上訴的答覆。最高法院稱收到多份正式表態。

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據本台報道，就肯尼亞總統選舉爭議：肯尼亞最高法院收到對奧廷加陣營上訴案的不同答覆。

據本台在內羅畢的記者Albane Thirouard的報道，被宣布勝選的威廉-魯托的法律團隊表示，他們向最高法院提交反駁上訴意見書時，他們已經準備好為魯托辯護。現任副總統在其書面聲明中說，選舉是自由和公正的。他要求法院駁回奧廷加陣營的上訴，他說這是一場 "悲喜鬧劇"。魯托指責他的對手 "不斷挑戰結果"，"挑起國家危機 "達30年之久。

但在奧廷加一方，他的律師說，宣布的結果既不 "完整"，也不 "準確"，更無法核實。

肯尼亞選舉委員會自宣布大選結果以來也出現意見分歧，也有提出反駁的意見。

但在奧廷加的上訴中，奧廷加陣營特別針對選舉委員會主席瓦富拉-切布卡蒂提出批評，指責他試圖 "推翻憲法秩序"。切布卡蒂將對他的指控描述是 "不實指控"，他並反過來譴責那些旨在迫使他通過再行第二次選舉來改變總統選舉結果，以支持奧廷加的政治壓力。他的這個說法得到了選舉委員會另一位委員的辯護。

委員會的反對派成員在單獨的聲明中也譴責切布卡蒂缺乏透明度，認為反對派成員在整個選舉過程中被排擠在外。

這些不同的立場批評都將在下周由最高法院審查。最高法院的判決最遲將在9月5日作出。