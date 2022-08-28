突尼斯:東京非洲發展國際會議

非洲外交 / 地緣政治

為期兩天的第8屆東京非洲發展國際會議（TICAD）於2022年8月27日星期六至28日星期天在北非馬格裡布地區的國家突尼斯（Tunisie中文也被譯作突尼西亞）舉行。日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）因一周前的Covid病毒檢測呈陽性，未能親臨實地。但他以視訊方式，出席了這一吸引了近五千人參加的國際盛會。非洲有二十多位國家元首和政府首腦到場，日本則是派出外務大臣林芳正（Yoshimasa Hayashi）迎賓。東京尋求擴大影響力，進入非洲新的國家和私營行業。

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RFI Image Archive / Japan's Foreign Minister Yoshimasa Hayashi in Tokyo, Japan November 10, 2021.（illustration) 存檔圖片：日本外務大臣林芳正 © REUTERS - Issei Kato / RFI Image Archive

本台法廣RFI法文網2022年08月28日星期天報導說，在突尼斯舉行的第8屆東京非洲發展國際會議（TICAD）上，日本尋求立足衛生和綠色能源領域。日本政府在這一國際會議舉行的首日就宣布了一項金額高達300億美元的三年期援助非洲金融計畫，並為突尼斯提供1000萬美元用於社會保護應對Covid-19疫情。

日本在非洲尋求擴大影響力 -

據本台法廣（RFI）通訊員莉莉婭（Lilia Blaise）發自突尼斯（Tunis）的消息，突尼斯—日本工商會主席在接受採訪時表示，本屆東京非洲發展國際會議（8e Ticad ）旨在讓日本能夠在非洲新的國家，和私營行業里立足。他還祝願突尼斯，成為讓日本得以進入北非或撒哈拉以南地區國家投資的平台。他解釋說，與南非，或肯尼亞及東非相比較，日本在上述地域里的投資相對較弱。

日本在非洲提出高品質增長 -

本台法廣（RFI）通訊員發自突尼斯的報導注意到，日本首相在第8屆東京非洲發展國際會議（TICAD）上提到，想要在非洲致力於高品質增長。他宣布將在三年裡投資300億美元。岸田文雄在發言中還表示，日本對有利人力投資和高品質增長的做法賦予優先。

RFI Image Archive / la 8e édition de la Ticad à Tunis : le Japon cherche à s'implanter dans la santé ou les énergies vertes en Afrique. Ici, le président tunisien Kais Saied et le ministre des Affaires étrangères japonais, Yoshimasa Hayashi côte à côte à la huitième Ticad, samedi 27 août 2022, à Tunis. AP - Fethi Belaid / RFI Image Archive

日本貿易振興機構（JETRO）的一名成員提及，東京想要投資的行業有：製藥業、衛生、還有綠色能源等等。這名日本研究學者在接受採訪時還說，他們（日方）對氫基能源和其它可再生能源的發展感興趣。因此，日方在非洲的願望，不是開採更多的礦藏，而是瞄向科技發展。

日本在非洲發展有利突尼斯 -

本台法廣（RFI）法文網報道還提到，在突尼斯舉行的第8屆東京非洲發展國際會議（TICAD）的兩天會期里，預計會拿出80多個項目，總額27億美元。這對部分國家，比如處於危機之中、尋求新市場的突尼斯而言，是一個重振經濟的機會。

RFI Image Archive / Tunisie : le ministère de l’Agriculture déclare que le taux d’approvisionnement en eau potable a atteint les 100 % en région urbaine. Ici, Vue de Tunis, Tunisie. (illustration) © Pixabay / RFI Image Archive

.（翻譯與編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）.

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