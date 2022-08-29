安哥拉立法選舉 執政黨稱獲勝 反對黨質疑

安哥拉/選舉

根據周一公布的官方結果，安哥拉長期執政黨贏得了議會選舉，從而保證現任總統若昂-盧倫科獲得第二個任期。但多個反對黨領袖質疑選舉結果。

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根據安哥拉國家選舉委員會（CNE）周一在新聞發布會上公布的最終結果，執政的安哥拉人民解放運動（MPLA）贏得了51.17%的選票。第一大反對黨--爭取安哥拉徹底獨立全國聯盟（Unita）贏得了43.95%選票。

60歲的小阿達爾貝托-科斯塔的政黨對初步結果提出異議，該結果稱人民解放運動取得了領先。國家選舉委員會有五名成員也威脅說不在最終結果上簽字。

據法新社說，在安哥拉，沒有總統選舉。在立法選舉中獲勝的政黨的名單領袖自動被任命為國家元首。

以壓倒性優勢贏得2017年選舉的人民解放運動曾獲得了61%的選票，因此今年的選舉該黨錄得最低得分。2012年，它更曾贏得71.84%的選票。

安哥拉人民解放運動在議會中保留了多數席位，擁有220個席位中的124個。但它失去了三分之二的多數，而這種多數局面允許該黨在沒有另一個政黨支持的情況下也能通過議案。

在這個自然資源豐富但陷入嚴重經濟困難的國家，在日益增長的 "變革 "願望的驅動下，反對派比以往任何時候都顯得強大。而且憑藉改革、扶貧和反腐敗措施的承諾，反對黨爭取安哥拉徹底獨立全國聯盟的領袖被指富有魅力，尤其吸引了很多年輕人支持，而年輕人是選民中越來越多的力量。

在2002年結束的內戰（27年內有50萬人死亡）之後出生的這一代人不再像他們的長輩那樣依附於人民解放運動。

按日程，宣布大選結果的第二天，即是前總統若澤-愛德華多-多斯桑托斯的國葬。這位上個月在巴塞羅那去世的前國家元首在該國歷史上留下了38年的專制統治（1979年至2017年），充滿腐敗和裙帶關係的指責。但由於在他離任前通過法律賦予他廣泛的司法豁免權，他從未受到過司法的光顧。但與他關係密切的人已經成為他的繼任者、68歲的洛倫索領導的大規模反腐運動的指控目標。

多斯桑托斯家族譴責反腐是一場 "獵巫"。

在1440萬登記選民中，只有不到一半的人參加了投票，55%的人放棄投票。

共有八個政黨參加競選。