第8屆東京非洲發展會議掠影

RFI採訪 / 非洲科技

北非國家突尼斯（Tunisie）中文也被譯作突尼西亞。為期兩天的第8屆東京非洲發展國際會議（8e TICAD）已於星期天（2022年08月28日）在該國首都按照原定日程落下帷幕。在現場，部分赴會的非洲科技初創公司的男女企業家接受了本台法廣RFI通訊員的實地採訪，談到了他們與日本方面的合作發展及期待。

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RFI Image Archive / Tunisie : le Premier ministre japonais Fumio Kishida s'exprime par liaison vidéo lors de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD) à Tunis, le 27 août 2022. 存檔圖片：第8屆東京非洲發展國際會議（TICAD）於2022年8月27日星期六至28日星期天在北非國家突尼斯舉行。 via REUTERS - TUNISIAN PRESIDENCY / RFI Image Archive

在突尼斯剛剛落幕的第8屆東京非洲發展國際會議（8e TICAD）上，除二十來名非洲的國家元首和政府首腦親自到場與日本外務大臣林芳正（Yoshimasa Hayashi）歡聚一堂外，還有數百名生意人也出席了這次盛會。

非洲的科技初創公司赴會 -

據本台法廣RFI法文網2022年08月29日星期一報導，在為期兩天的第8屆東京非洲發展國際會議（8e TICAD）上，有近300名生意人到場，其中百人來自日本，尋找投資的契機。這對在場的幾家非洲初創公司而言，也是開發新市場或與日本加強夥伴關係的時機。

非洲科技企業家接受採訪 -

本台法廣（RFI）通訊員莉莉婭（Lilia Blaise）發自突尼斯（Tunis）的消息說，在第八屆TICAD會場外，突尼斯科技初創公司Avionav的創始人步伐匆忙。他急着要給日本方面展示一種自行研發的水陸兩棲飛機。這名突尼斯企業家在接受本台法廣RFI通訊員採訪時表示，他們希望贏得日本這一新市場。他說：“飛行高度可達1600公里，8小時。在平靜的海區，可以降落在水面上。。。現在尋找客戶和新市場。因為已經做了投入，投資很大，在技術和設計上。”

RFI Image Archive / Tunisie - Japon : le partenaire africain de Toyota est présent à la 8e édition de la Ticad. Ici, logo de Toyota. (illustration) © AP - Altaf Qadri / RFI Image Archive

肯尼亞公交領域的科技初創公司Data Integrated Limited的女企業家則在接受本台法廣RFI通訊員採訪時表示，她的企業已經與日本豐田汽車（Toyota）建立了廣泛的夥伴關係。日方不僅出資，還可以分享其客戶。

非洲初創公司融資額大增 -

本台法廣（RFI）法文報導指出，非洲大陸對日本私營行業極具吸引力。2021年，非洲初創公司所吸收到的資金是前一年的三倍。新的企業仍在不斷的形成之中。

.（翻譯與編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）.

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