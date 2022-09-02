非洲:馬克龍總統捍衛法國形象

非洲輿論 / 法國外交

RFI Image Archive / France : le président Emmanuel Macron a prononcé un discours lors de la conférence des ambassadeurs français à l'Elysée à Paris, le 1er septembre 2022. Le chef de l'État a appelé à « assumer une stratégie d'influence et de rayonnement de la France ». 存檔圖片：法國總統馬克龍在法國駐外使節年度會議上講話。（2022年09月01日星期四）

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周四在總統府召開的最新一次法國駐外使節年度會議上，談及非洲輿論中出現的“反法”敘述。

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綜合本台法廣RFI法文網和法蘭西24小時頻道（France 24）的多則消息，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）於2022年09月01日周四在總統府愛麗舍宮（palais de l'Élysée）主持了最新一次法國駐外使節年度會議。

RFI Image Archive / France : le Président Emmanuel Macron devant la conférence des ambassadeurs de France à l'étranger, ce jeudi 1er septembre 2022, un traditionnel rendez-vous de la rentrée pour les diplomates français. REUTERS - POOL / RFI Image Archive

法蘭西24小時頻道（France 24）在報導中介紹說，鑒於Covid-19疫情，這是法國在最近兩年首次舉行駐外使節年度會議。馬克龍總統在會議上捍衛其推動的法國外交改革，談及為與俄羅斯繼續對話承責。

法國總統捍衛法蘭西在非洲的形象 -

本台法廣RFI記者克里斯蒂娜（Christina Okello）發回的現場錄音片段顯示，馬克龍總統在講話中還提到非洲出現的“反法”敘述。法國總統指出，法蘭西經常遭到攻擊，在公共輿論中遭到攻擊，通過社交媒體和操縱手法。他點到了多個國家。馬克龍總統說，必須打碎可以說是俄羅斯、中國、土耳其的負面敘述基礎，說法國實施新殖民主義，而他們自己卻（在非洲）駐紮軍隊。 ”

馬克龍總統表示法國應予更多反應 -

馬克龍總統還表示，法國應該做出更多的反應，在社交網絡上做更大的動員。在公共輿論中，與盟友和夥伴合作。以清晰的方式，迅速阻止假消息。

.（翻譯與編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）.

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