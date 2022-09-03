西非第2屆MSGBC盆地區域峰會

非洲政策 / 經濟能源

在非洲聯盟（UA）現任主席、塞內加爾總統的支持下，為期兩天西非MSGBC沉積盆地區域國家2022年第二屆峰會於本周五（09月02日）按原定會議日程閉幕。本次峰會的主題是«天然氣的未來» (l’avenir du gaz naturel)。這個峰會（MSGBC Oil, Gas & Power 2022）賦予了非洲石油、天然氣和能源行業的參與方一次和諧的契機。目標之一是要在預計於今年11月份舉行的埃及沙姆沙伊赫（Charm el-Cheikh）第27次聯合國氣候變化大會（COP 27）上，採取同聲一辭的立場。第3屆峰會則將於2023年在毛里塔尼亞召開。

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據本台法廣RFI法文網報道，於2022年09月01日周四開幕的第二屆MSGBC盆地區域石油、天然氣和能源峰會在塞內加爾城市加姆尼亞久（Diamniadio）彙聚了能源領域的國營及私營企業。

RFI Image Archive / Sénégal : les acteurs étatiques et privés du secteur de l’énergie se sont retrouvés à Diamniadio autour du thème « l’avenir du gaz naturel » dans le cadre de la 2e édition du sommet sous-régional MSGBC Pétrole, Gaz et énergie (le 01 et 02 septembre 2022). Ici, la Dakar Arena de Diamniadio. (illustration) RFI / Pierre René-Worms

MSGBC沉積盆地區域包含的國家有毛里塔尼亞（Mauritanie）、塞內加爾（Sénégal）、岡比亞（Gambie）、幾內亞比紹（Guinée Bissau）和幾內亞-科納克里（Guinée Conakry）。這一能源前景廣闊的盆地正在蓬勃發展。尤其是在塞內加爾和毛里塔尼亞之間海域發現的天然氣田預計將於2023年正式投產。

MSGBC盆地天然氣首先將用於出口 -

本台法廣RFI通訊員泰婭（Théa Ollivier）2022年09月02日星期五自達喀爾（Dakar）發回的消息說，目前情況清晰地顯示，預計將於2023年底起開始的250萬噸年產量主要是用於出口，以液化天然氣的形式。

MSGBC盆地天然氣部分預留為發電 -

如果說天然氣出口是為了賺取外彙，塞內加爾總統馬基·薩勒（Macky Sall）也強調了部分天然氣將被用於本地發電的重要性。

RFI Carte Archive / Sénégal. 存檔地圖：塞內加爾 RFI / L. Mouaoued

薩勒總統還表示，位於塞內加爾與毛里塔尼亞邊境地帶的（Grande Tortue）大烏龜天然氣田，預計每年將為每個國家供應相當於250兆瓦的電力。

塞內加爾油氣生產將逐增滿足內需 -

這一天然氣田開發項目的第二階段，則將被兩國致力於加強電力生產和石油化工業。更重要的是位於塞內加爾城市卡亞爾（Kayar）沿岸的Yaakar Teranga開發項目。這裡的天然氣將於2024年起被用於滿足塞內加爾國內之需。

毛里塔尼亞將組辦2023MSGBC峰會 -

另據塞內加爾石油和能源部長（Ministre du Pétrole et des Energies）艾薩圖·索菲·格拉迪馬夫人（Aissatou Sophie Gladima）對外所述，下一屆西非MSGBC沉積盆地區域峰會（MSGBC Oil, Gas & Power 2023）預計將於2023年在毛里塔尼亞舉行。

RFI Carte Archive / Afrique : Mauritanie 存檔地圖 / 非洲國家：毛里塔尼亞 RFI Carte Archive

.（翻譯與編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）.

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