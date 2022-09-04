多哥:馬里釋放科特迪瓦3女兵

非洲外交 / 地區和平

西非國家多哥應馬里的請求，正在積極地為緩和巴馬科與國際社會之間的關係做努力，並略有進展。洛美當局於周六晚召開新聞發布會，宣布說巴馬科應該已經釋放了三名在今年07月10日在馬里遭扣押的科特迪瓦女兵。這一消息現已得到證實。仍在馬裏手中的另外46名科特迪瓦軍人全部都是男性。

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RFI Image Archive / Afrique : Robert Dussey, le ministre togolais des Affaires Etrangères. (illustration) 存檔圖片：多哥外長羅貝爾·迪塞（Robert Dussey） © RFI Image Archive

據本台法廣RFI法文網報道，多哥外長羅貝爾·迪塞（Robert Dussey）周六晚在媒體吹風會上宣布，這三名女兵應該已經獲釋。她們此前名列在2022年07月10日遭馬里拘押的49名科特迪瓦軍人。洛美在巴馬科與阿比讓之間的這一糾紛中起着調解人的作用。

西非三國的聯合新聞發布會 -

同一報道指出，這一消息是於周六晚在多哥首都洛美正式對外宣布的。在新聞發布會現場，可以看到多哥、馬里和科特迪瓦三國的旗幟。整個過程很簡短，馬里外長阿布杜拉耶·迪奧普（Abdoulaye Diop）也在場。

FMM Image Archive / Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali. 存檔圖片 / 馬里外長阿布杜拉耶·迪奧普（Abdoulaye Diop） © FMM / RFI - France24

科特迪瓦高官確定事件性質 -

最先發言的是科特迪瓦總統辦公廳主任菲德爾·薩拉索羅（Fidel Sarassoro）。他說，49名科特迪瓦軍人於2022年07月10日在巴馬科機場遭到盤查，理由是他們入境馬里沒有通報，也沒有得到事先許可。科特迪瓦抱怨如此的疏忽大意，對這一令人感到極度遺憾事件的起源感到難以理解。

多哥總統歡喜馬里總統舉動 -

據本台法廣RFI通訊員彼得（Peter Sassou Dogbé）於2022年09月03日周六晚發自洛美（Lomé）的消息，繼科特迪瓦方面之後，多哥外長迪塞（Robert Dussey）發言說，多哥總統對馬里總統阿西米·戈伊塔（Assimi Goïta）接受以人道姿態，釋放三名科特迪瓦女兵的作法感到歡喜。

科特迪瓦三名女兵已經回國 -

本台法廣RFI法文網報道說，獲釋的三名女兵現已在科特迪瓦總參謀長的陪同下返回阿比讓。本次外交協商救人行動險些在最後一刻因一個極其微小的細節而擱淺。巴馬科當局起初不同意三名科特迪瓦女兵在離開馬里時穿軍裝。

多哥總統調停取得初步成果 -

多哥總統福雷·納辛貝（Président Faure Gnassingbé）是這次的主要調停人。他在整個談判過程中小心翼翼，為其它介入者留下空間。

RFI Image Archive / Afrique : le président du Togo, Faure Gnassingbé. Ici, lors d'une visite en Côte d'Ivoire, le 20 novembre 2017.（illustration) 存檔圖片：多哥總統福雷·納辛貝（Président Faure Gnassingbé） REUTERS - Luc Gnago / RFI Image Archive

本台法廣RFI消息獲知，其它介入方有阿爾及利亞（Algérie）、摩洛哥（Maroc）、西非經濟共同體（CEDEAO），甚至還有幾內亞（Guinée）。

馬里仍有46名科特迪瓦軍人 -

馬里指控其手中的其它46名科特迪瓦軍人是“僱傭兵”。阿比讓則要求巴馬科當局放人，因為這批科特迪瓦軍人當時是在執行聯合國馬里多層面綜合穩定特派團（Minusma）框架內的任務。

RFI Carte Archive / Mali : le Conseil de sécurité de l’ONU a renouvelé le mandat de la Minusma pour un an jusqu'au 30 juin 2023. Ici, une carte du Mali. (illustration) RFI Carte Archive

.（翻譯與編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）.

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