肯尼亞:2022總統選舉結果確認

肯尼亞2022總統選舉結果

在東非國家肯尼亞，2022年08月09日進行的總統選舉的結果現已塵埃落定。該國最高法院周一對外公開了它的仲裁結果，宣布勝選人為現年55歲的前副總統魯托（William Ruto）。其本人則早在08月15日就已聲稱，當選總統。

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據本台法廣RFI法文網2022年09月05日星期一報導，肯尼亞最高法院周一確認，前副總統魯托（William Ruto）贏得2022年總統選舉。他戰勝了現已77歲的政壇老手、前政府總理奧廷加（Raila Odinga）。

肯尼亞最高法院的裁定清晰明了 -

綜合本台RFI通訊員弗洛朗絲（Florence Morice）周一發自內羅畢（Nairobi）的多則消息，最高法院在肯尼亞是一個受到人們尊重的機構。2017年肯尼亞上一屆總統大選時，最高法院曾決定取消選舉結果。這一次，最高法院的法官們經過多日聽證後，決定在周一宣布候選人魯托（William Ruto）勝出。這樣的一個裁決毫不含糊。

肯尼亞最高法院否決了原告理由 -

肯尼亞最高法院否決了奧廷加陣營提出的所有理由，一部分是由於，法官們認為缺乏證據。另一部分則是因為並非大規模的違規，不足以影響投票的最終結果。

RFI Image Archive / Kenya : La juge Martha Koome, la présidente de la Cour suprême du pays. Ici, une photo prise le 14 avril 2021 à Nairobi. (illustration) via REUTERS - JUDICIAL SERVICE COMMISSION / RFI Image Archive

肯尼亞最高法院女院長瑪莎·庫米（Martha Koome）說，這是一個一致的決定。原告的上訴就此被否決了。肯尼亞最高法院宣布，第一辯方魯托（William Ruto）當選總統。

新總統發言向其對手伸出橄欖枝 -

來自內羅畢（Nairobi）的最新消息報導說，肯尼亞新當選總統魯托（William Ruto）在最高法院確認了2022年總統選舉的結果後，在其位於首都內羅畢郊區Karen的住所首次發表演講。他表示，他“沒有敵人”。"（pas des ennemis），並呼籲肯尼亞民眾要團結。

RFI Carte Archive / Afrique : Kenya. 存檔地圖 / 東非國家肯尼亞（Kenya），也被譯作肯亞。 RFI Carte

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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