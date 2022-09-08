剛果(金):北基伍省發生恐襲？

非洲安全 / 剛果（金）

剛果民主共和國北基伍省的第三大城市布滕博（Butembo），人口近百萬。這裡距離烏干達邊境不到70公里。當地的一個政府辦公地點本周二遭遇土製炸彈襲擊。傷者中有剛果（金）國家情報局的一名地方負責官員。當局為此十分緊張，說肇事者為恐怖分子。在此之前，反叛武裝於8月份成功策畫了一起超過700名囚犯的大規模越獄事件。

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據本台法廣RFI法文網2022年09月08日星期四的報道，布滕博市（Butembo）在09月06日本周二拉響了炸彈襲擊警報。遭到攻擊目標是一間政府辦公室。當局通報說，有兩人受傷，其中一人是國家情報局（ANR）的地方負責人。官方表示，已採取預防措施，謹防意外。

襲擊讓地方當局憂心 -

本台法廣RFI通訊員帕斯卡爾（Pascal Mulegwa）發自金沙薩（Kinshasa）的消息說，儘管無人死亡，但本次威脅的性質，讓這座有近百萬人口城市的軍政當局感到不安。當地軍方負責人透露，土製炸彈連着一部手機。爆炸裝置的開關由一名恐怖分子在遠距離遙控操作。

RFI Image Archive / RD Congo : Butembo est une troisième ville de la province du Nord-Kivu du pays. Ici, une vue de la ville de Butembo en 2016 (illustration). © Wikimedia Commons CC BY SA 4.0 Gavin Finnegan

當局表示，有線索證明，城內隱藏了反政府的民主同盟軍（ADF-Allied Democratic Forces）成員。這一反叛武裝被認為是伊斯蘭極端組織在中部非洲的分支。官方呼籲要謹慎。

當局強化安全與檢查 -

布滕博（Butembo）市政府在一份聲明中下達指示，在人群聚集的地方加強檢查。這包括了學校、大學、停車場、市場、消費飲料場所和殯儀館。還特別提醒宗教場所和公共服務機構的負責人，在建築前部署安全措施。

反叛武裝策畫了越獄 -

本台法廣RFI法文報道指出，搜查應該在周四就展開。當局在聲明中希望對這一呼籲不要疏忽大意。民主同盟軍（ADF）在8月份讓700多名囚犯越獄成功。之後，市長解釋說，威脅籠罩該城，並在城中設立了一些軍事陣地。

RFI Carte Archive / RD Congo : Nord-Kivu est une province de l'Est du pays dont le chef-lieu est Goma. (illustration) Geoatlas Carte / RFI Archive

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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