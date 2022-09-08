布林肯突訪基輔 向烏克蘭及其鄰國提供27億美元援助

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美國國務卿安東尼-布林肯9月8日周四突訪基輔，討論為烏克蘭和該地區有被俄羅斯侵略風險的國家提供27億美元的新援助。

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這是自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國國務卿布林肯第二次秘密訪問烏克蘭。

據法新社說，這次布林肯訪問基輔磋商的新援助，包括美國防長奧斯汀今天稍早在德國舉行的烏克蘭40盟國軍援會議上宣布的6.75億美元武器彈藥的直接援助，另外還包括向烏克蘭及其18個鄰國購買美國武器提供的20億美元貸款和補貼。

符合條件的國家包括格魯吉亞和摩爾多瓦，這兩個國家都有親俄羅斯分離主義分子控制的地區，以及波羅的海國家和波斯尼亞，波斯尼亞與塞爾維亞領導人的緊張關係正在升級。

美國國務院一位不願透露姓名的官員說，安東尼-布林肯向國會介紹了這筆20億美元的撥款的用途是旨在"加強烏克蘭及其周圍18個國家的安全"，其中包括感受到俄羅斯威脅的"許多"北約國家和"其他地區夥伴"。

一位不願透露姓名的美國官員說，現在對烏克蘭來說是一個“非常重要”的時刻，“國務卿真是想來烏克蘭”。

最近幾天，烏克蘭加快了在南部俄控區的反攻，並在東部前線取得進展。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周三晚上宣布，他的部隊已經奪回了東北部哈爾科夫地區的城鎮。

今天周四早些時候，美國國防部長勞埃德-奧斯汀在德國舉行40國援烏會議開始時宣布，向烏克蘭提供6.75億美元的援助，用於向烏克蘭供應武器、彈藥和海馬斯（HIMARS），這些火炮系統已使基輔能夠打擊俄羅斯的供應線。

據悉，美國已經批准在截至6月的財政年度向烏克蘭及其鄰國提供40億美元的貸款和贈款。

法新社說，西方提供的武器使烏克蘭部隊能夠通過打擊莫斯科後勤線來阻止俄軍的推進，並於上周在該國南部和東北部發動了一次重大反攻。