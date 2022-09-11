非洲生腰果面臨亞洲庫存飽和

非洲原材 / 食品加工

在非洲生腰果仁生產者開始進入收成之際，亞洲傳來消息說，越南和印度加工企業由於庫存過量現已不再採購。而西非地區當前的加工能力依然不足。這是本台法廣RFI法語«原材料»專欄(Chronique Matières Premières)本周在節目中播出的最新話題之一。

廣告 繼續瀏覽後續

本台RFI法文網2022年09月08日星期四在法語«原材料»專欄（Chronique Matières Premières）刊出記者Marie-Pierre Olphand的一篇最新報道。在非洲生腰果仁種植者開始收成之際，接到一則不好的消息：越南和印度的加工業者由於庫存過多，已不再採購。已經開始收成的馬達加斯加種植者未來幾個月里將會陷入艱難的處境。而坦桑尼亞和莫桑比克則將在十月份進入收成季。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

這一法文專欄報導的原標題為：[Noix de cajou: énorme ralentissement de l’industrie de transformation en Asie]。換作中文可譯為：[腰果仁:亞洲的加工業嚴重放緩]。下面是簡介以供分享。

全球腰果仁生產目前供大於求 -

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique Matières Premières)的這篇報導介紹說，非洲的生腰果仁生產主要是為了出口。而國際上的兩大加工國：越南和印度在幾個月前就已開始放緩進口，如今簽署新的採購合同極其罕見。越南在今年頭七個月，至少進口了40%的生腰果仁。這是由於當前國際市場上，已去殼生腰果仁價格很低。對越南的工廠而言，加工已經無利可圖。估計有三分之一的工廠將因此關門。國際農產品市場的分析人士指出，在此季節工廠停產，前所未見。

非洲數國有大量生腰果仁庫存 -

更令人吃驚的是，加工廠少了，但價格也沒有提升。原因是雙重的：西方和中國的需求都在大幅下降，而供應量沒有減少。而越南在去年就已顯示出，有如此之多的庫存。當前供大於求的情況對非洲的生產國造成壓力。西非還有一批產品尚未找到買家。在幾內亞比紹、布基納法索和幾內亞的博凱地區（Boké）都有大量庫存。

西非生腰果仁加工能力仍不足 -

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique Matières Premières)的這篇採訪報道的最後部分提到，在西非地區，生腰果仁的收成才剛剛開始。而現在情況很困難，因為，未來數周內，價格可能會持續低迷。就地加工在理論上是可行的，但目前發展不足。在莫桑比克和坦桑尼亞這兩個生腰果仁出產國里，甚至還出現了倒退。

RFI Image Archive / Noix de cajou: énorme ralentissement de l’industrie de transformation en Asie. Ici, des noix de cajou. La campagne est-africaine arrive sur un marché atone. (illustration) © Cristiano Almeida / Getty Images/EyeEm

科特迪瓦推動生腰果仁加工業 -

另有法文媒體報導說，南臨大西洋幾內亞灣的西非國家科特迪瓦（Côte d'Ivoire）中文也被譯作“象牙海岸”。該國目前是全球最大的生腰果仁出產國。但出口已大幅下降。科特迪瓦有業內人士對此感到十分高興，主要原因是該國的生腰果仁加工業在過去幾年取得巨大進展。在2021年底，就已新增了三座加工廠。科特迪瓦計畫在2022年繼續推動本土生腰果仁加工產業。預計要等到2025年，加工量才能達到其土產生腰果仁量的50%。

RFI Image / Au Bénin, la filière de la noix de cajou se transforme. Ici, les vastes entrepôts de noix de cajou construits dans la zone industrielle de Glo Djigbé, en banlieue de Cotonou, en vue d’implanter une industrie de transformation. (illustration) © Olivier Rogez / RFI

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

.