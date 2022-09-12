歐盟:博雷利結束非洲之行

非洲外交 / 歐洲聯盟

歐盟外交及安全政策高級代表周日結束對非洲多國的訪問。他這一次走訪了莫桑比克、肯尼亞和索馬里。安全和穩定是歐盟高級代表此行的重點話題。歐盟宣布提供莫桑比克1500萬歐元的軍事援助用於打擊恐怖主義。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台法廣RFI法文網2022年09月19日星期一的報導，歐盟外交及安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)於上周四赴非洲，直到周日結束整個行程。安全問題主導了這次訪問。博雷利去了反覆遭遇恐怖襲擊的莫桑比克，及這一區域的支柱肯尼亞，還有索馬里。

RFI Image Archive / Hassan Cheikh Mohamoud prend la parole après sa victoire électorale au camp militaire de Halane à Mogadiscio, en Somalie, le dimanche 15 mai 2022. © AP - Farah Abdi Warsameh / RFI Image Archive

博雷利會晤索馬里總統談及乾旱問題 -

本台法廣RFI通訊員（Albane Thirouard）發自內羅畢（Nairobi）的消息說，歐盟外交及安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)周日在索馬里結束其這一次出訪行程。他會晤了索馬里總統穆罕默德（Hassan Sheikh Mohamud）。雙方話題還有該國當前的乾旱，及歐盟可能提供的支援。

歐盟希望肯尼亞繼續起到調解人的作用 -

周六，歐盟外交及安全政策高級代表在肯尼亞，會晤了贏得總統選舉的魯托（William Ruto）。該國最高法院剛剛確認了這一選舉結果。雙方還談論了埃塞俄比亞、索馬里和剛果民主共和國東部的局勢，以及內羅畢所將可能起到的作用。

Le nouveau président du Kenya, William Ruto. le 5 septembre 2020. REUTERS - MONICAH MWANGI

在歐盟眼裡，肯尼亞屬於這一地區里的穩定典範。即將卸任的肯尼亞總統肯雅塔（Uhuru Kenyatta）曾參與調解埃塞俄比亞北部衝突和在剛果（金）東部重建和平等。歐盟認為，肯尼亞應該繼續起着調解人的角色。

歐盟向莫桑比克提供金援打擊恐怖主義 -

歐盟外交及安全政策高級代表周四在其本次非洲之行的首站莫桑比克，宣布提供1500萬歐元的軍事援助用於打擊恐怖主義。尤其是在經常遭到聖戰者襲擊的該國北部德爾加多角省（Cabo Delgado）。除這筆資金外，還有已經承諾了的8900萬用於支持莫桑比克軍隊。

RFI Image Archive / Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, avec Cristóvão Chume, ministre mozambicain de la défense. (illustration) LUSA - RFI Image Archive

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

.