安哥拉準備推進國有企業私營

非洲經濟 / 資源開發

在位於非洲西南部、以葡萄牙語為官方語言的安哥拉（Angola），當局計畫用5年時間完成其極具雄心的私有化方案。其中包括那些極具吸引力的安哥拉工業之花：國家石油公司（Sonangol）和國營鑽石開採公司（Endiama）。在一個經濟受到管制的國度里，如此私有化意味了什麼？在日內瓦大學（université de Genève）執教的一名安哥拉問題專家在接受本台法廣RFI法語«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)記者採訪時，分析了他的觀點。

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本台RFI法文網2022年09月13日星期二在法語«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）刊出記者奧利維耶（Olivier ROGEZ）的一篇最新採訪報道。瑞士日內瓦大學（université de Genève）的教授、安哥拉問題專家在這一節目中透過表象看本質，對羅安達（Luanda）領導層當前大力推進私有化的做法予以解讀。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM

這一法文專欄報導的原標題為：[L'Angola s'apprête à privatiser son pétrole et ses diamants]。換作中文可譯為：[安哥拉正準備讓其石油和鑽石私營]。下面是簡介以供分享。

RFI Image Archive / Angola : la direction d'Endiama attribue les pertes que l'entreprise connaît depuis des années à des problèmes de gestion et de commercialisation.(illustration) Getty Images - Phillip Hayson (Photolibrary) / RFI Image Archive

安哥拉準備私營其國有工業之花 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這篇報導首先表示，安哥拉國家石油公司（Sonangol）除了原油之外，以前還涉足計算機、工程、物流甚至航空運輸等眾多領域。這個龐然大物債台高築、過重和缺乏效率。為了讓它看上去更秀美，當局在過去幾年裡要求其瘦身，脫離其非必需活動。當局對國營鑽石開採公司（Endiama）也採取了同樣做法。如今，羅安達（Luanda）當局準備走得更遠，脫手它的這些工業之花。

安哥拉國企私有化屬於權力遊戲 -

日內瓦大學（université de Genève）的這名教授在接受本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的採訪中說，他可以打賭，這些私有化只是在接近在位當權者和執政黨MPLA的小圈子裡展開。這實際上是在以另一種方式，重新部署國家對其重要經濟部門：石油和鑽石的控制。

RFI Image Archive / Angola : Présentation du programme de régénération de la société Sonangol. (illustration) LUSA - AMPE ROGÉRIO / RFI Image Archive

在本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）這篇採訪的最後部分，這名瑞士的學者指出其對安哥拉私有化的真實意圖表示質疑。

RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © RFI

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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