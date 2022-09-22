剛果(金)總統前戰略顧問涉貪

非洲司法 / 剛果（金）反貪

在礦藏資源豐富的非洲國家剛果民主共和國（RD Congo），現任總統的一名親信高官因被控涉嫌索賄，遭人錄影，如今鋃鐺入獄。公訴人想要進一步了解案情。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台法廣RFI法文網2022年09月22日星期四的報導，剛果（金）現總統菲利克斯·齊塞克迪（Félix Tshisekedi）的前戰略顧問齊曼加（Vidiye Tshimanga）周三晚在牢房度過了第一夜。他於周二曾受到金沙薩/貢貝區(Kinshasa/Gombe)上訴法院檢方的長時間盤問。這名總統親信在近一周以來飽受輿論壓力。一段流出的錄像畫面顯示，他曾就礦務索要傭金。儘管，在公民社會的壓力下，他已經辭職，但司法程序快馬加鞭。

總統前顧問赴法院接受檢方調查 -

本台法廣RFI通訊員巴喜安（Patient Ligodi）發自金沙薩（Kinshasa）的消息說，當地時間正午前，在法院里，齊曼加（Vidiye Tshimanga）進入檢察官辦公室。這是公訴人首次約見這名總統前顧問。同時赴約的還有來自三大律所的律師們。

總統前顧問按約赴法院接受檢方調查 -

本台法廣RFI通訊員巴喜安（Patient Ligodi）發自金沙薩（Kinshasa）的消息說，當地時間正午前，在法院里，齊曼加（Vidiye Tshimanga）進入檢察官辦公室。這是公訴人首次約見這名總統前顧問。同時赴約的還有來自三個不同律所的律師們。

律師們現場見證檢方辦案照預審程序 -

整個問話過程很漫長。七小時後，一些支持者和部分親屬趕赴法院。在眾目睽睽下，檢方對其加強了安全措施。警車到場時，現場曾出現小規模的騷動。齊曼加（Vidiye Tshimanga）隨後遭臨時拘留，並被送往監獄。律師們見證了整個預審過程。檢方盤問的具體內容目前則不得對外披露。

檢方想要進一步了解相關的礦業投資 -

本台法廣RFI金沙薩通訊員的這篇報導最後指出，剛果（金）的檢察官想要全面了解這名總統前顧問的礦業投資情況。

RFI Image Archive / Au Royaume-Uni, une plainte a été déposée pour des faits de corruption en RDC. (illustration) Getty Images - James Lauritz / RFI Image Archive

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

.