剛果(金)懷疑軍方有將領叛國

非洲政治 / 剛果（金）

剛果民主共和國當局懷疑負責協調東部敏感地區軍事行動的高級將領叛國。在一名綽號“加丹加之虎”（le tigre katangais）的將軍於本周初被緝拿後，另一名負責伊圖裡省（Ituri）軍務的將官也可能受到了牽連。此外，在基伍地區（Kivu)還有大批軍人被逮捕。已知在南部盧阿拉巴省（Lualaba）也有抓捕行動。剛果（金）總統在接受本台RFI法語節目採訪時表示，調查仍在進行之中。該國基督教會呼籲要保持平靜。

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據本台法廣RFI法文網2022年09月25日星期天報導，在剛果民主共和國，隨着第三防區指揮官雅夫將軍（Gen Philémon Yav）於本周初被羈押後，基伍地區（Kivu)至少70多名軍人遭逮捕。

FMM - RFI Image / RD Congo : après l’arrestation du général Philémon Yav (lundi 19.09.2022), le président Félix-Antoine Tshisekedi a affirmé, sur les antennes de RFI, que des présomptions de haute trahison pèsent sur l’officier. Les investigations continuent, a dit le chef de l’État.Felix Tshisekedi. Ici, lors de son entretien avec RFI et France 24, le 23 septembre 2022. © RFI/France 24

剛果（金）總統齊塞克迪（Félix-Antoine Tshisekedi）在接受本台法語節目採訪時，確認這名將官被懷疑叛國，可能給外國提供情報。調查正在進行之中。

剛果金逮捕將官[加丹加之虎] -

綜合本台法廣RFI通訊員卡曼達（Kamanda）本周發自金沙薩（Kinshasa）的多則消息，被控叛國的雅夫將軍（Gen Philémon Yav）是在09月19日星期一被捕的。他隨即被押送到位於首都的馬卡拉（Makala）中央監獄。

RFI Carte Archive / RD Congo : Nord-Kivu est une province de l'Est du pays dont le chef-lieu est Goma. (illustration) Geoatlas Carte / RFI Archive

這位善戰的將軍有一個綽號叫[加丹加之虎]（le tigre katangais）。他曾指揮過該國第二防區。而被捕前則是第三防區指揮官，負責協調剛果（金）最敏感的東部五省軍事行動。這五個省分別為：北基伍省（Nord-Kivu）、南基伍省（Sud-Kivu）、伊圖裡省（Ituri）、喬波省（Tshopo）、 馬涅馬省（Maniema）。

剛果(金)將領叛國案正在擴大 -

據本台法廣RFI法文網報導，剛果（金）第三防區指揮官雅夫將軍（Gen Philémon Yav）被控與盧旺達總統的特別安全顧問經常聯繫。他需要對叛軍M23進入北基伍（Nord-Kivu）省城戈馬（Goma）承擔責任。還有，他如今涉嫌的罪行似乎已不僅只是叛國。金沙薩當局懷疑他與一個月前（2022年08月16日）在北基伍省城戈馬（Goma）發生的木蘭巴將軍（Gen Ghislain Tshinkobo Mulamba）之死事件有關。屍體解剖顯示，該省軍事指揮官是在其轄區內遭他人毒殺。這一案件的調查最初是指向一名上校軍銜的高級軍官。

剛果(金)將領叛國案牽連甚廣 -

來自金沙薩的消息指出，剛果（金）軍方正在開展特別軍事行動，在東部的基伍地區逮捕了一批人。還有09月21日周三在南部盧阿拉巴省（Lualaba）曾有人被捕。據報，在剛果（金）首都的馬卡拉（Makala）中央監獄，有人看到了負責伊圖裡省（Ituri）軍務的奇里姆瓦米將軍（Gen Chirimwami）。傳聞說，他是在本周四被捕的。

剛果(金)基督教會呼籲要平靜 -

同樣是據本台法廣RFI通訊員2022年09月25日星期天發自金沙薩（Kinshasa）的報導，在剛果（金）南部上加丹加省（Haut-Katanga）省城、銅都盧本巴希（Lubumbashi），當地福音派教會負責人呼籲民眾要保持平靜，要相信司法，不要錯誤地去影響共和國的穩定，破壞國家元首正在開展的工作和法治建設。

RFI Carte Archive / RD Congo. 存檔地圖 / 非洲 ：剛果（金） RFI - L. Mouaoued

（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）

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