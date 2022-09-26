塞內加爾悼Joola號沉船20周年
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瀕臨大西洋的西非國家塞內加爾，今天2022年09月26日周一沉痛悼念20年前發生的朱拉號（Joola）沉船事故。這是人類在和平時期里發生的最嚴重的沉船事故。官方承認遇難者多達1863人。但民間組織認為，實際人數更多。本台法廣RFI多名特派記者正在實地做現場報導。
綜合本台法廣RFI特派記者發自塞內加爾濟金紹爾（Ziguinchor）的多則報導，今天是“朱拉”號（Joola）沉船事故20周年日。塞內加爾有紀念活動安排，正式儀式的開始按計畫是在周一國際標準時間10點30分。本台多名特派記者已經來到現場。
人類歷史上和平時期最嚴重沉船事故 -
據介紹，20年前的2002年09月26日，塞內加爾發生人類在和平時期里最慘重的沉船事故。“朱拉”號渡輪當年承擔著塞內加爾首都達喀爾（Dakar）與卡薩芒斯（Casamance）自然保護區之間的交通運輸往來。嚴重超載的“朱拉"號渡輪（Joola）沉船事故發生後，達喀爾官方正式數據承認，造成1863人遇難。而眾所周知的1912年“泰塔尼克”號（Titanic）沉船事故，遇難者人數是1500人左右。
塞內加爾時任總統曾厲言要查明真相 -
就此，在“朱拉”號（Joola）沉船事故悲劇發生一周後，時任塞內加爾總統阿卜杜拉耶·瓦德(Abdoulaye Wade)於2002年10月02日曾厲聲表示，要查明事故真相，嚴懲相關責任人。本台法廣RFI法語記者從當地傳回了這一講話的錄音片段。
時任塞內加爾總統瓦德(Abdoulaye Wade)當年在全國電視講話中宣布，他決定將要說明這一事件的所有真相。
事故死難者家屬們仍在等待司法公正 -
據本台法廣RFI特派記者今天一大早發自塞內加爾現場的報導說，20年過去了，紀念“朱拉”號（Joola）沉船事故的博物館至今還沒有開門。
聲援遇難者家屬的協會表示，這艘設計承載能力536人的渡輪，在事故發生時，船上實際運載了2000多人。當時，總共只有大約65人在漂浮到岡比亞（中文也被譯作甘比亞）沿岸後獲救。
（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）
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