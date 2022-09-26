塞內加爾悼Joola號沉船20周年

非洲社會 / 海難事故

瀕臨大西洋的西非國家塞內加爾，今天2022年09月26日周一沉痛悼念20年前發生的朱拉號（Joola）沉船事故。這是人類在和平時期里發生的最嚴重的沉船事故。官方承認遇難者多達1863人。但民間組織認為，實際人數更多。本台法廣RFI多名特派記者正在實地做現場報導。

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綜合本台法廣RFI特派記者發自塞內加爾濟金紹爾（Ziguinchor）的多則報導，今天是“朱拉”號（Joola）沉船事故20周年日。塞內加爾有紀念活動安排，正式儀式的開始按計畫是在周一國際標準時間10點30分。本台多名特派記者已經來到現場。

RFI Image / Sénégal : le ministre sénégalais des forces armées, Sidiki Kaba, lors des cérémonies à Zinguichor en hommage aux disparus du naufrage du Joola, le 26 septembre 2022. © RFI - Charlotte Idrac

人類歷史上和平時期最嚴重沉船事故 -

據介紹，20年前的2002年09月26日，塞內加爾發生人類在和平時期里最慘重的沉船事故。“朱拉”號渡輪當年承擔著塞內加爾首都達喀爾（Dakar）與卡薩芒斯（Casamance）自然保護區之間的交通運輸往來。嚴重超載的“朱拉"號渡輪（Joola）沉船事故發生後，達喀爾官方正式數據承認，造成1863人遇難。而眾所周知的1912年“泰塔尼克”號（Titanic）沉船事故，遇難者人數是1500人左右。

塞內加爾時任總統曾厲言要查明真相 -

就此，在“朱拉”號（Joola）沉船事故悲劇發生一周後，時任塞內加爾總統阿卜杜拉耶·瓦德(Abdoulaye Wade)於2002年10月02日曾厲聲表示，要查明事故真相，嚴懲相關責任人。本台法廣RFI法語記者從當地傳回了這一講話的錄音片段。

RFI Image Archive / Sénégal: le pays commémore ce lundi 26 septembre 2022 le vingtième anniversaire du naufrage du ferry le Joola en haute mer. À l’époque, le président Abdoulaye Wade avait pourtant dit que toute la vérité serait faite et promis des sanctions. Ici, le président sénégalais Abdoulaye Wade avec son architecte conseil Pierre Goudiaby devant la maquette du projet de mémorial du Joola. (illustration) 存檔圖片 / 塞內加爾：時任總統瓦德(Abdoulaye Wade)在2002年10月曾表示，要查明真相，嚴懲朱拉號事故責任人。 RFI/Laurent Correau

時任塞內加爾總統瓦德(Abdoulaye Wade)當年在全國電視講話中宣布，他決定將要說明這一事件的所有真相。

事故死難者家屬們仍在等待司法公正 -

據本台法廣RFI特派記者今天一大早發自塞內加爾現場的報導說，20年過去了，紀念“朱拉”號（Joola）沉船事故的博物館至今還沒有開門。

RFI Image Archive / Sénégal : le mémorial-musée en souvenir du naufrage de Joola, il y a 20 ans, est toujours en construction. (illustration) © RFI / Théa Ollivier

聲援遇難者家屬的協會表示，這艘設計承載能力536人的渡輪，在事故發生時，船上實際運載了2000多人。當時，總共只有大約65人在漂浮到岡比亞（中文也被譯作甘比亞）沿岸後獲救。

RFI Image Archive / Sénégal : 20 ans après le naufrage du «Joola», les familles réclament toujours justice. Ici, une famille de l'une des victimes du naufrage du Joola se recueille devant une tombe dans un cimetière de Dakar. (illustration) RF I/ Guillaume Thibault

（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）

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