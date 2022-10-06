拜登宣布赦免所有因持有大麻而獲刑的聯邦罪犯

赦免大麻罪犯

美國總統喬·拜登赦免了所有持有簡單大麻的聯邦罪行，並表示他的政府計畫審查大麻是否仍應像海洛因、LSD和搖頭丸一樣被列為附表一毒品。據CNBC報道，哥倫比亞特區有6500多名曾因簡單持有大麻被定罪的人將受到影響。

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拜登還表示，聯邦政府建議所有美國州長赦免所有類似的全州性犯罪行為。

此外，拜登敦促司法部長梅里克·加蘭和衛生與公眾服務部長澤維爾·貝塞拉對聯邦法律下的大麻分類方式展開審查。

拜登在星期四的一份聲明中說："有成千上萬的人以前被判定為簡單持有大麻，他們可能因此而被剝奪就業、住房或教育機會。我的赦免將消除這一負擔。"

拜登承諾在2020年總統競選期間推動大麻議題改革，但周四的行動標誌着政府為兌現這一承諾而採取的第一個重要步驟。這也是在11月大選前的幾周，民主黨人正在為維持其國會多數席位而奮鬥。

拜登周四在Twitter上發表聲明說："正如我之前所說，沒有人應該僅僅因為使用或持有大麻而入獄。因持有大麻而將人們送入監獄，已經破壞了太多的生活--因為這些行為在許多州都是合法的。"

儘管如此，拜登政府並沒有採取使大麻非刑事化的行動。8月，賓夕法尼亞州的民主黨參議院候選人約翰·費特曼在勞動節訪問該州之前，要求拜登將該物質非罪化。

2021年9月，聯邦調查局發布的一項研究估計，與2019年相比，2020年因違反大麻法而被捕的人數下降了36%。