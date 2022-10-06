蘋果公司將部分iPhone14產能轉移至印度

生產轉至印度

上個星期，蘋果公司宣布計畫在印度生產其最新型號的手機——iPhone 14。該公司尋求在中國以外推進製造業多樣化，此舉標誌着一個重要里程碑。

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預計今年將有5%的iPhone 14生產將轉移到印度生產，比分析師預期的要早得多。

投資銀行摩根大通(JP Morgan)的分析師認為，到2025年，蘋果生產的所有iPhone中，有四分之一可能在印度生產。

自2017年以來，蘋果一直在印度南部的泰米爾納德邦（Tamil Nadu）生產iPhone。

北京和華盛頓之間的貿易緊張局勢沒有緩解的跡象，在此背景下，決定在印度生產蘋果的旗艦機型頗為值得矚目。

中國嚴格的“清零”政策之下，全球供應鏈都在分散以“去風險化”，此舉更顯得意義非凡。