瓦加杜古法國文化中心遭劫難
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西非內陸國布基納法索兩周前發生政變。在動蕩中，位於首都瓦加杜古（Ouagadougou）和該國第二大城市博博-迪烏拉索（Bobo-Dioulasso）的法國文化中心（Institut français/ex-CCF）遭到衝擊和破壞。就此，當地文化界人士於星期三（2022年10月12日）應邀前往現場，實地勘察那些遭到破壞的文化設施。這一機構的負責人（directeur délégué）接待了到訪的參觀者。本台法廣RFI通訊員也在場，並發回採訪報道。
本台法廣RFI法文網2022年10月13日周四報道說，在布基納法索，瓦加杜古（Ouagadougou）和博博-迪烏拉索（Bobo-Dioulasso）兩地的法國文化中心（Institut français/ex-CCF）於十來天前遭到破壞。法方於周三組織文化界人士實地察看受損狀況。在場的藝術家和文化運營商們看到了那些在10月01日示威中被破壞了的設施。他們感到心痛。
法國文化設施遭到嚴重破壞 -
據本台法廣RFI瓦加杜古（Ouagadougou）通訊員雅亞（Yaya Boudani）發回的消息，遭示威者洗劫後的法國文化中心（Institut français/ex-CCF）滿目蒼夷。法方負責人提醒參觀者們要小心，不要受傷。放映廳、表演廳、展覽廳和多媒體廳（Médiathèque）等等，一切都已被洗劫一空。
受訪的文化推廣人感到痛心 -
技術領域的總管（régisseur général） 接受採訪說，圖書室從上到下受損，語言中心遭到破壞。在法蘭西校園（Campus France）內存放的學生資料被付之一炬，所有的電腦，不是被掠走，就是已遭毀壞。電影廳也未倖免。
肩負籌辦首屆弦樂器音樂節重任的藝術家Kantala表示，這是沉重一擊。他自問如何在此境況下繼續開展籌備工作。瓦加杜古法國文化中心（Institut français/ex-CCF）遭破壞是一個重大損失。布基納法索文化推廣人平台的主席Salif Sanfo在採訪時指出，這裡過去和現在都是布基納法索的一個象徵，瓦加杜古泛非電影和電視節（Fespaco）就是誕生於此，還有瓦加嘻哈音樂（Ouaga Hip-Hop）和瓦加爵士樂（Jazz à Ouaga）。
本台法廣RFI通訊員在這一報道中注意到，鑒於受損規模之大，藝術家們不知會有多久，無法使用這一文化創作和傳播設施。
（翻譯和編輯：RFI法廣電台 尼古拉）
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