瓦加杜古法國文化中心遭劫難

非洲/布基納法索

西非內陸國布基納法索兩周前發生政變。在動蕩中，位於首都瓦加杜古（Ouagadougou）和該國第二大城市博博-迪烏拉索（Bobo-Dioulasso）的法國文化中心（Institut français/ex-CCF）遭到衝擊和破壞。就此，當地文化界人士於星期三（2022年10月12日）應邀前往現場，實地勘察那些遭到破壞的文化設施。這一機構的負責人（directeur délégué）接待了到訪的參觀者。本台法廣RFI通訊員也在場，並發回採訪報道。

廣告 繼續瀏覽後續

RFI Image Archive / Burkina Foso : des soldats dans les rues de Ouagadougou, le 1er octobre 2022. (illustration) REUTERS - VINCENT BADO / RFI Image Archive

本台法廣RFI法文網2022年10月13日周四報道說，在布基納法索，瓦加杜古（Ouagadougou）和博博-迪烏拉索（Bobo-Dioulasso）兩地的法國文化中心（Institut français/ex-CCF）於十來天前遭到破壞。法方於周三組織文化界人士實地察看受損狀況。在場的藝術家和文化運營商們看到了那些在10月01日示威中被破壞了的設施。他們感到心痛。

法國文化設施遭到嚴重破壞 -

據本台法廣RFI瓦加杜古（Ouagadougou）通訊員雅亞（Yaya Boudani）發回的消息，遭示威者洗劫後的法國文化中心（Institut français/ex-CCF）滿目蒼夷。法方負責人提醒參觀者們要小心，不要受傷。放映廳、表演廳、展覽廳和多媒體廳（Médiathèque）等等，一切都已被洗劫一空。

受訪的文化推廣人感到痛心 -

技術領域的總管（régisseur général） 接受採訪說，圖書室從上到下受損，語言中心遭到破壞。在法蘭西校園（Campus France）內存放的學生資料被付之一炬，所有的電腦，不是被掠走，就是已遭毀壞。電影廳也未倖免。

RFI Image Archive / Burkina Faso : Young men chant slogans against the power of Lieutenant-Colonel Damiba, against France and pro-Russia, in Ouagadougou, Burkina Faso, Friday Sept. 30, 2022. Residents say gunfire rang out early in the morning and the state broadcaster has gone off the air, fueling fears that another coup is underway. The developments Friday come just after coup leader-turned-president, Lt. Col. Paul Henri Sandaogo Damiba, returned from a trip to the U.N. General Assembly. (illustration) AP - Sophie Garcia / RFI Image Archive

肩負籌辦首屆弦樂器音樂節重任的藝術家Kantala表示，這是沉重一擊。他自問如何在此境況下繼續開展籌備工作。瓦加杜古法國文化中心（Institut français/ex-CCF）遭破壞是一個重大損失。布基納法索文化推廣人平台的主席Salif Sanfo在採訪時指出，這裡過去和現在都是布基納法索的一個象徵，瓦加杜古泛非電影和電視節（Fespaco）就是誕生於此，還有瓦加嘻哈音樂（Ouaga Hip-Hop）和瓦加爵士樂（Jazz à Ouaga）。

RFI Image / Burkina Faso : Scènes de liesse le dimanche 2 octobre 2022 à Ouagadougou, où des centaines de partisans du capitaine Ibrahim Traoré ont investi le boulevard menant à la Radio Télévision Burkinabè, gardée par les putschistes. （illustration) © RFI - Sidy Yansané

本台法廣RFI通訊員在這一報道中注意到，鑒於受損規模之大，藝術家們不知會有多久，無法使用這一文化創作和傳播設施。

（翻譯和編輯：RFI法廣電台 尼古拉）

.

.