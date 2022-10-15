安哥拉斡旋剛果(金)東部爭端

非洲穩定/地緣政治

剛果民主共和國的國家元首周四（2022年10月13日）在首都接見了一支安哥拉代表團。剛果（金）副總理兼外長克里斯托夫·盧通杜拉（Christophe Lutundula）向齊塞克迪總統（Félix Tshisekedi）介紹了一位奉命調查剛果（金）東部地區爭端的安哥拉將軍。

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本台法廣RFI法文網2022年10月15日星期六報道說，安哥拉將軍若昂·馬松（Joao Massone）現已獲得委任，奉命負責一個有關剛果(金)東部地區衝突的特設機制。金沙薩與基加利一直在相互指責。剛果民主共和國總統齊塞克迪（Félix Tshisekedi）周四會晤了這名安哥拉將軍。安哥拉外長也在場。

RFI Carte Archive / RD Congo : Nord-Kivu est une province de l'Est du pays dont le chef-lieu est Goma. (illustration) Geoatlas Carte / RFI Archive

據本台法廣RFI通訊員巴喜安（Patient Ligodi）發自金沙薩（Kinshasa）的消息，安哥拉將軍Joao Massone要把這一特設機制的總部安置在剛果(金)的北基伍省（Nord-Kivu）省城戈馬（Goma）。他的工作是核查毒害剛果（金）與盧旺達之間關係的相互指責，其任務與非洲大湖地區國際會議組織（CIRGL）的擴大調查聯合機制屬於平行關係。這一特設機制負責監控人道和安全局勢。它的角色不是威懾衝突雙方。這名安哥拉將軍和其團隊被認為將能夠使得金沙薩與基加利之間重啟緩和勢態的進程。

剛果(金)東部地區勢態目前依然如舊 -

本台法廣RFI報道指出，過去幾個月以來，有多個相應的倡議被推出，但沒有實際進展。一些觀察家們從剛果（金）總統齊塞克迪（Félix Tshisekedi）、盧旺達總統卡加梅（Paul Kagame）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）9月份在紐約的會晤中看到了一線希望。但在軍事和外交層面，目前尚無進展。

剛果(金)反叛武裝想和當局直接對話 -

簡稱“M23”的剛果(金)反叛武裝團體“03月23日運動”，四個多月以來至今仍佔據着邊境小鎮布納加納（Bunagana）。

RFI Image Archive / RD Congo : Kinshasa compte sur le déploiement prochain des troupes des pays membres de la Communauté des États d’Afrique de l’Est pour récupérer Bunagana. Ici, Christophe Lutundula Apala (D), vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères congolais, et Peter Mathuki, secrétaire général de l'Organisation des Etats d'Afrique de l'Est (G) , Kinshasa le 9 septembre 2022: (illustration) © twitter / RFI Image Archive

被金沙薩定性為恐怖主義組織的這一反叛團體，不覺得國與國之間的會晤與其有關，繼續要求和剛果（金）政府直接對話。但金沙薩則予以拒絕，並準備在不久的將來，依靠東非國家共同體（CAE）的部隊重新奪回這個邊境小鎮。

RFI Image Archive / RD Congo : le M23 occupe toujours la ville de Bunagana depuis plus de quatre mois. Ici, les combattants dits du bataillon chinois -car formés par la Chine- pendant leur progression vers Bunagana en 2013. (illustration) Léa-Lisa Westerhoff /RFI

（翻譯和編輯：RFI法廣電台 尼古拉）

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