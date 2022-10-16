中共20大:非洲剛果(金)有期待

中非關係 / 中美關係

[中共20大]於2022年10月16日星期天在北京開幕之際，非洲剛果（金）本周有主題活動：回顧過去50年兩國之間的關係，展望未來雙贏合作。本台法廣RFI法語通訊員發回消息說，金沙薩有許多人認為，這種關係可以變得更好。該國現任副外長表示，盼中國在世界上為剛果(金)發聲。

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本台法廣RFI法文網2022年10月16日星期日報道說，[中共20大]已於當天在中國首都北京開幕。在剛果（金），本周致力於過去半個世紀的兩國關係。主題為[中剛50年友誼與合作，展望雙贏夥伴關係]。剛果人是如何看待這種夥伴關係的呢？

RFI Image Archive / RD Congo : à Kinshasa, on attend davantage de la Chine. Ici, les représentants de la China Railways Engineering Company (CREC) passent devant des ouvriers congolais, à Kinshasa, en mars 2010. (illustration) REUTERS - Katrina Manson / RFI Image Archive

據本台法廣RFI通訊員巴喜安（Patient Ligodi）發自金沙薩（Kinshasa）的消息，在所有的公開演講中，中國和剛果（金）的當局都稱讚兩國之間的關係。然而，在金沙薩，許多人認為與中國的夥伴關係可以更佳。

剛果(金)多位政要談到期待 -

在政治層面，剛果(金)副外長薩米埃爾·阿杜班戈·阿沃托（Samuel Adubango Awotho/Samy Adubango Awotho）對中華人民共和國，作為聯合國安理會常任理事國的期待略多一些。他希望中國在某些領域代表剛果（金）在世界上發音，使得剛果（金）人民的聲音被聽到。

剛中友好協會（Association de l’amitié sino-congolaise）的秘書長提出，必須避免雙贏原則只讓精英們受益；好處必須得以下放，直達最底層。剛果（金）的一名參議員則表示，期待中國實施技術轉移，主要是在加工業。

雙方一致認同需要擴大合作 -

本台法廣RFI通訊員在這一報道中還注意到，如今，在不同的交流中，中國和剛果（金）都表示，深信雙方的合作應超出採礦業，發展製造工業那樣的其它領域，不過，這一目標尚未實現。

RFI Carte Archive / RD Congo. 存檔地圖 / 非洲 ：剛果（金） RFI - L. Mouaoued

剛果（金）礦業商會指出，中國企業擁有該國近70%的礦業資產。剛果（金）礦業部長安托瓦妮特·恩桑巴·卡蘭巴伊夫人（Antoinette N'Samba Kalambayi）10月初在法國首都巴黎出席一個高層次經濟論壇時，呼籲歐洲人參與剛果（金）的採礦業。

中美雙方正在剛果(金)較勁 -

法國國際關係學院（IFRI）非洲中心研究員蒂埃里·維爾庫倫（Thierry Vircoulon）在接受本台法廣RFI記者採訪中指出，美中之間正在進行真正的較量。

RFI Image Archive / IFRI - Institut français des relations internationales. 存檔圖片 / 法國國際關係學院 Wikipedia / RFI Image Archive

美國高層人士近期多次訪問金沙薩。華盛頓如今對剛果（金）的採礦業感興趣，尤其是對銅（cuivre）和鈷（cobalt）。

Anthony Blinken et le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula en conférence de presse à Kinshasa, le 9 août 2022. REUTERS - POOL

（翻譯和編輯：RFI法廣電台 尼古拉）

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