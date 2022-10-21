非洲:看中國與南蘇丹的關係

RFI採訪 / 中國與南蘇丹

南蘇丹是一個地處非洲東北部的內陸國。這個年輕的國家在2011年取得獨立後不久，於2013年開始又陷入內戰。如今，剛剛擺脫戰火的南蘇丹迎來北京的青睞。中國如何開展其誘惑行動的呢？這是本台RFI通訊員近日發自該國首都朱巴（Juba）的一篇採訪報導的標題。

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據本台RFI法廣法文網報導，中國展示其承諾，伴隨南蘇丹這個在2011年獨立後，2013年就陷入內戰，剛剛才擺脫戰火的年輕國家。在表面上看，中國尤其是通過建造基礎設施，推動兩國之間的友誼與團結互助。而目標旨在加強對一個脆弱國家的影響力。

RFI Image Archive / Pour exporter son pétrole, le Soudan du Sud, enclavé, doit utiliser des oléoducs qui traversent son voisin du nord. Ici, le site pétrolier de Paloch, Soudan du Sud, le 2 mars 2014. (illustration) REUTERS - Andreea Campeanu / RFI Image Archive

本台法廣(RFI)通訊員弗洛倫絲（Florence Miettaux）2022年10月19日星期三發自南蘇丹首都的消息描述說，全新的南蘇丹國家電視大樓和朱巴（Juba）教學醫院，以及位於該國西部朱爾河（rivière Jur）上的一座新橋，這幾個都是中國給南蘇丹的厚禮。

中國以援助旨在尋求增強其影響力 -

一名在朱巴大學（Université de Juba）授課的政治學博士兼外交官、中國與南蘇丹雙邊關係問題專家在接受本台法廣（RFI）法語通訊員採訪中表示，當然，中國作為世界一強，不僅尋求在南蘇丹施加其影響力，也尋求在未來的投資機會中得到優待。因此，中國援助實施了多個項目，目的是增加其在南蘇丹的影響力。

中國長期投資南蘇丹北部勘探石油 -

本台法廣（RFI）的這一報導說，中國自1980年代起，就已在如今的南蘇丹北部投資，開發石油。南蘇丹當局難以監管其活動。問題之一是，石油行業中南蘇丹職員的工資待遇。中國員工的薪資要好過他們的南蘇丹同事。從事相同工作的兩名工程師，因國籍不同，工資也不一樣。南蘇丹石油部想要保證，所有的工程師們都同工同酬。南蘇丹與中國之間的另一個存在爭議的問題是，與石油工業有關的污染，造成的環境後果。

Image RFI Archive / Soudan du Sud et Soudan. 存檔地圖 / 非洲 ：南蘇丹和蘇丹 @ RFI

（翻譯和編輯：RFI法廣電台 尼古拉）

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