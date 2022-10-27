剛果(金):審理殺意大利大使案

國際關係 / 剛果（金）

在非洲，領土面積排位第二的剛果民主共和國在2021年2月份曾發生含意大利大使在內一行數人遇刺身亡的重大事件。金沙薩的一個軍事法庭本周三在處理這樁刺殺外國使節案時，被提審的首位嫌犯當場翻供。庭訊現已被延後。

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據本台法廣RFI法文網2022年10月27日星期四報導，剛果（金）首都的一個軍事法庭審理意大利大使盧卡·阿塔納西奧（Luca Attanasio）在2021年2月遇刺身亡案，已於一天前的2022年10月26日星期三進入深度。

RFI Image Archive / RD Congo : vue générale de l'entrée de l'hôpital de campagne indien de niveau III, où se trouve le corps de l'ambassadeur italien Luca Attanasio, à Goma, dans l'est du pays, le 22 février 2021. (illustration) REUTERS - STRINGER / RFI Image Archive

同時遇害的還有一位隨行的保鏢和世界糧食計畫署（PAM/WFP）的一名司機。有五名受到指控的嫌犯出庭。然而，當軍事法官在恩多洛（Ndolo）軍事監獄提審首名嫌犯時，就已發生翻供。

嫌犯翻供稱曾遭受酷刑 -

本台法廣RFI通訊員帕斯卡爾（Pascal Mulegwa）發自金沙薩（Kinshasa）的消息描述說，這名嫌犯如同另外四名同夥一樣，身着藍黃色的囚衣。他在法庭上予以全盤否認，還表示之前筆錄中所招供的內容，是在警方酷刑逼供下的違心之辭。他說自己只是一名摩托出租的駕駛，與武裝團夥份子沒有任何關聯。他還告訴法庭，從來沒有操弄、摸觸過槍械。

檢方指控嫌犯罪行累累 -

軍事檢察官在其控訴中，指這名嫌犯是一個逃兵。他在2012年加入反叛武裝M23。當局還確信這名嫌犯在這一地區捲入了一系列的綁架事件。

RFI Image Archive / RD Congo : procès sur l’assassinat de l’ambassadeur d’Italie Luca Attanasio, de son garde du corps et d‘un chauffeur du Programme alimentaire mondial, en février 2021. Ici, des soldats de la Monusco en patrouille près du lieu où l'attaque a eu lieu, le 22 février 2021. (illustration) AFP - ALEXIS HUGUET / RFI Image Archive

在筆錄中，這名嫌犯的角色被確定是為綁架行動提供運輸支持和承擔窺監視任務。他還曾指控其同夥襲擊了意大利外交官Luca Attanasio的車隊。

辯方律師認為無中生有 -

辯方律師們表示，整個案情都是捏造的。其中一名律師說，該國警察在地方上動用酷刑和殺戮。對筆錄內容的引用應該謹慎。

檢方否認辦案使用酷刑 -

本台法廣RFI通訊員在這篇報導的最後一段表述到，檢察官感到吃驚，否認曾使用過酷刑。審訊被暫停一周。嫌犯們都已返回監獄，軍事法庭拒絕了予以假釋的請求。

RFI Image Archive / Les funérailles nationales de Luca Attanasio ont été organisées à Rome jeudi 25 février 2021. (illustration) REUTERS - YARA NARDI / RFI Image Archive

（翻譯和編輯：RFI法廣電台 尼古拉）

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