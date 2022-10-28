非洲外交 / 歐洲和平
非洲第一位國家元首探訪基輔
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西非國家經濟共同體 (CEDEAO) 輪值主席、幾內亞比紹總統恩巴洛（Umaro Sissoco Embalo）本周先後訪問了俄羅斯和烏克蘭。在基輔，他對那裡所遭到的破壞感到震驚。
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據本台法廣RFI法文網報導，西非國家經濟共同體 (CEDEAO) 輪值主席、幾內亞比紹總統恩巴洛（Umaro Sissoco Embalo）本周先後訪問了莫斯科和基輔。10月26日周三，他來到基輔，成為俄羅斯於今年2月發起針對烏克蘭的軍事行動後，首位訪問烏克蘭的非洲國家元首。雙方召開了聯合新聞發布會。
非洲有意為歐洲的和平做貢獻 -
本台法廣RFI記者克萊爾（Claire Fages）發回消息說，西非國家經濟共同體 (CEDEAO) 輪值主席、幾內亞比紹總統恩巴洛（Umaro Sissoco Embalo）有意成為俄烏衝突的調停人。在視察了遭到戰火破壞的基輔街區後，他告訴媒體，被所看到慘狀震驚。他表示，非洲也能攜帶和平，想接近俄羅斯和烏克蘭這兩個兄弟國家，以求找到一條通向和平的道路。
非洲將請普京放行其控下海船 -
恩巴洛總統還說，他將向俄羅斯總統普京提出請求，給近200艘停在遠海、處於俄方控制下的船隻予以放行。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）則表示，感謝那些在聯合國大會上譴責吞並行徑的非洲國家。
（翻譯和編輯：RFI法廣電台尼古拉）
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