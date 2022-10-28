非洲外交 / 歐洲和平

非洲第一位國家元首探訪基輔

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RFI Image Archive / En tant que président en exercice de la Cédéao, le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo a exprimé la volonté de l'Afrique de se poser en médiatrice entre la Russie et l'Ukraine. Ici, après avoir rencontré Vladimir Poutine, Umaro Sissoco Embalo s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky ce mercredi 26 octobre 2022.
RFI Image Archive / En tant que président en exercice de la Cédéao, le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo a exprimé la volonté de l'Afrique de se poser en médiatrice entre la Russie et l'Ukraine. Ici, après avoir rencontré Vladimir Poutine, Umaro Sissoco Embalo s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky ce mercredi 26 octobre 2022. © AP - Andrew Kravchenko / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
4 分鐘

西非國家經濟共同體 (CEDEAO) 輪值主席、幾內亞比紹總統恩巴洛（Umaro Sissoco Embalo）本周先後訪問了俄羅斯和烏克蘭。在基輔，他對那裡所遭到的破壞感到震驚。

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據本台法廣RFI法文網報導，西非國家經濟共同體 (CEDEAO) 輪值主席、幾內亞比紹總統恩巴洛（Umaro Sissoco Embalo）本周先後訪問了莫斯科和基輔。10月26日周三，他來到基輔，成為俄羅斯於今年2月發起針對烏克蘭的軍事行動後，首位訪問烏克蘭的非洲國家元首。雙方召開了聯合新聞發布會。

非洲有意為歐洲的和平做貢獻 -

本台法廣RFI記者克萊爾（Claire Fages）發回消息說，西非國家經濟共同體 (CEDEAO) 輪值主席、幾內亞比紹總統恩巴洛（Umaro Sissoco Embalo）有意成為俄烏衝突的調停人。在視察了遭到戰火破壞的基輔街區後，他告訴媒體，被所看到慘狀震驚。他表示，非洲也能攜帶和平，想接近俄羅斯和烏克蘭這兩個兄弟國家，以求找到一條通向和平的道路。

非洲將請普京放行其控下海船 -

恩巴洛總統還說，他將向俄羅斯總統普京提出請求，給近200艘停在遠海、處於俄方控制下的船隻予以放行。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）則表示，感謝那些在聯合國大會上譴責吞並行徑的非洲國家。

Image RFI Archive - Umaro Sissoco Embalo & Vladimir Poutine
RFI Image Archive / En tant que président en exercice de la CEDEAO, Umaro Cissoko Embalo a promis de demander le déblocage des 190 bateaux encore sous contrôle russe. Ici, le président bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embalo, serrant la main à son homologue russe, Vladimir Poutine, le 25 octobre 2022 à Moscou. (illustration) AP - Mikhail Klimentyev / RFI Image Archive

（翻譯和編輯：RFI法廣電台尼古拉

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