乍得:一名法澳雙籍人質獲釋

非洲社會 / 動物保護

在非洲中部的內陸國乍得，一名於本周五遭不明人士劫持的西方野生動物保護主義者現已在邊境地帶重獲自由。這是乍得政府新總理周日對外宣布的一則好消息。據本台法廣（RFI）法文網數小時前的最新報導，這名遇險的法澳人士現已處於安全環境，身體狀況良好。整個人質事件從遭綁架到獲自由，總共只持續了24小時。

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綜合本台法廣RFI法文網2022年10月30日星期天的多則報導，乍得政府新總理薩利赫·凱布紮博（Saleh Kebzabo）當天通過其推特（Twitter）賬號宣布。在乍得東北部為非政府組織撒哈拉保護基金（SCF-Sahara Conservation Fund）工作的一名法澳生態主義者Jerôme Hugonnot，在遭不明人士劫持24小時後，現已重獲自由。

RFI Image Archive / Tchad: l'otage franco-australien a été libéré. Ici, un soldat de l'armée tchadienne en entraînement dans la zone de Faya-Largeau, au nord du Tchad. (Illustration) © Sgt. Derek Hamilton (US Army) / Creative Commons

這名現年51歲的西方野生生態保護者負責乍得的一個大羚羊公園（parc Oryx）。這個野生動物園的地域遼闊，跨越乍得中部、北部和東部，總面積達7萬7千平方公里。

法澳野生生態保護者遭遇劫持 -

本周五下午，他與2名隨從一起，駕車從乍得首都駛向其工作轄區，中途在沙漠中與不明人士不期而遇。在距離其目的地還有20公里左右的地方，遭數人攔截。之後他們被蒙上眼睛，帶離事發地點。2名隨從在數小時後得以報警。乍得當局在接到通報後，迅速採取措施，積極救人。乍得當局周六在一份聲明中指出，這名法澳人士並非首次來到乍得。他在該國多座公園裡工作。以前，沒有遇到過任何問題。

乍得政府新總理稱讚成功救人 -

兩周前10月13日才剛剛上任的乍得政府新總理薩利赫·凱布紮博（Saleh Kebzabo）周日在其推文中還讚揚該國安全防衛力量的本次搜救行動取得成功。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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