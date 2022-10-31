金槍魚:馬達加斯加與歐盟共識

歐非關係 / 漁業協議

印度洋中的非洲大島馬達加斯加與歐盟經過歷時近4年的談判，現已於上周五就金槍魚的捕撈形成共識。就此，歐盟談判代表稱讚說，這是一次“雙贏”。但馬達加斯加部長表示，並非100%的滿意。

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據本台法廣RFI法文網2022年10月31日星期一的報導，馬達加斯加現已和歐盟就金槍魚的捕撈達成一致。經過歷時四年的談判，雙方於周五形成共識。與上一次在2014年時所達成的協議相比較，存在兩大主要變化：歐盟捕撈船的數量將被減少和金槍魚的價格將被提高。

雙方談判官員接受媒體採訪各抒己見 -

本台法廣RFI通訊員薩拉（Sarah Tétaud）從安塔那那利佛（Antananarivo）發回了對代表歐盟和馬達加斯加雙方談判官員的採訪錄音片段。

RFI Image Archive / Ici, un pêcheur remontant un thon rouge. (illustration) Getty - Gary John Norman / RFI Image Archive

歐盟談判代表貝爾克（Emmanuel Berck）說：“歐盟提高了其給予馬達加斯加的財政捐助。歐盟做出了努力，馬達加斯加也做了所需讓步，以可能達成一項協議。。。”

馬達加斯加漁業和藍色經濟部長馬哈坦特（Paubert Tsimanaoraty Mahatante）則在接受採訪時表示，並非100%的讓人滿意，這是與人們此前一直所期盼的相比較。大家得以通過談判達成提價44%，這是與舊的協議相比較。。。

馬達加斯加給歐盟的價格確實有優惠 -

本台法廣RFI法文網報導提到，歐盟與馬達加斯加達成的協議價格是每噸230歐元，而與日本漁業機構(Japan Tuna)所達成的協議價格，接近每噸400歐元。另外，馬達加斯加當局還對歐盟沒有考慮到其在漁業領域所採取的改革措施，感到遺憾。

RFI Image Archive / Pour les ONG environnementales, il faut limiter la pêche intensive de thon. (illustration) REUTERS - 3rd Regional Coast Guard Headquarters / RFI Image Archive

本台法廣RFI通訊員指出，如果沒有變化，這項新協議將於明年7月開始實施。屆時，馬達加斯加國庫將能夠在未來的4年中入賬近1300萬歐元。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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