中國進出口銀行將代表中國與贊比亞談判債務重組

贊比亞/中國/債務重組

贊比亞財政部周四告訴路透社，中國進出口銀行（EximBank）將帶領北京的團隊重新談判贊比亞結欠中國近 60 億美元的貸款債務重組。

廣告 繼續瀏覽後續

中國進出口銀行是北京的三大政策性銀行之一，也是贊比亞​​最大的中國單一債權人，也是中國“一帶一路”倡議（BRI）中監督基礎設施貸款的關鍵。

中國是贊比亞最大的雙邊債權國，占贊比亞欠法國和印度等國家債務的75%。

路透社說，債權人和投資者正在密切關注作為全球最大雙邊貸款國的中國如何管理全球債務談判。中國傾向於通過延長期限而不是接受貸款減記來提供債務減免。

今年早些時候，中國和法國同意共同主持一個官方債權人委員會，以重新談判贊比亞的雙邊債務，但尚未具體說明誰將代表每個國家。

中國進出口銀行周三在其網站上發表聲明稱，其副行長張文才在最近訪問巴黎期間與法國財政部官員討論了共同框架和債務問題，但未提供任何進一步細節。

西方國家上個月指出，中國是許多無法償還債務的國家推進債務重組交易的主要障礙。

贊比亞上個月表示，它渴望在共同框架下加快與債權人的債務重組談判，共同框架是 20 個主要經濟體的倡議，因結果緩慢而受到批評。

包括商業貸款在內，贊比亞政府數據顯示，截至 2021 年底，其 172.7 億美元外債中，超過三分之一是欠中國貸方的。這包括江西銀行和中國民生銀行的貸款。

路透社說，在這個銅資源豐富的國家，中國EximBank 資助的項目範圍從道路和水電站到軍營和體育場。