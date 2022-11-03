非洲22國金融界彙聚毛里求斯

RFI採訪 / 非洲金融

印度洋中的非洲島國毛里求斯（Maurice），中文也被譯作模里西斯。在毛里求斯銀行（BOM）和毛里求斯投資局（BOI）的共同倡議下，非洲22國金融界人士彙聚一堂，商討未來戰略。這是本台法廣(RFI)«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)在周四上網節目中的最新話題。在兩天的會期中，非洲銀行和投資界人士的議題有數字貨幣，其中有中非共和國和喀麥隆的金融高官各抒己見。

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本台RFI法文網2022年11月03日星期四在法語«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）刊出路易港(Port Louis）通訊員阿卜杜拉（Abdoollah Earally）的一篇最新報道。在毛里求斯，非洲大陸的專家和決定者認為，非洲銀行業的數字革命，觸手可及。非洲22國與會者討論所因採取的最佳戰略，並呼籲非洲國家的央行充分發揮在新型經濟體係數字貨幣中的角色。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM

這一法文專欄報導的原標題為：[Maurice: les banques centrales d'Afrique appelées à développer leur culture numérique]。換作中文可譯為：[毛里求斯:非洲的央行被籲發展它們的數字文化]。下面是簡介以供分享。

中非共和國手機促進了金融發展 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)的這篇報導首先提到，以中非共和國為例，僅有9%的民眾使用電腦。這不僅反應了非洲與世界其它地方之間所存在的差距，也顯示了非洲大陸內的差別。這種落後限制了金融活動，但如今鑒於手機的使用而縮小。

RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © RFI

中非共和國財政和預算部長埃爾韋·恩多巴（Hervé Ndoba）呼籲央行支持這些新做法。他介紹說，由於移動科技，中非共和國推出了許多全國性的或地方性的新倡議。尤其是，通過手機支付那些在地理上遠離銀行的公務員們的薪酬。

喀麥隆認為比特幣威脅國家主權 -

在加密貨幣已獲中非共和國通過的挑戰下，雅溫得認為，這種去中心化的貨幣威脅國家主權。喀麥隆財政部秘書長支持這一看法，儘管他的發言是以開放態度面對加密貨幣。

毛里求斯覺得數字貨幣帶來機遇 -

在毛里求斯，商業銀行把央行視為銀行新體系發展的一種遏制。不過，該國央行不缺發展法定數字貨幣的雄心。毛里求斯銀行（BOM）的一名成員表示，他認為這是一種機遇。這名金融官員還透露，將很快提交一個納入毛里求斯經濟的戰略路線圖。

RFI Image Archive / Port-Louis, la capitale de la République de Maurice. (illustration) Wikimedia / RFI Image Archive

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)的這篇採訪報道的最後部分提到，據毛里求斯銀行家協會，該國19家銀行的大部分利潤來自國外。他們希望，非洲大陸銀行活動的數字化將解決外彙的可轉移性與互操作性問題。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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