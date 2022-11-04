阿盟第31屆峰會的不結盟原則

第31屆阿拉伯國家聯盟峰會

阿拉伯國家聯盟（Ligue Arabe）於本周初在阿爾及爾舉行的第31屆峰會，通過不結盟原則，以謹慎態度面對烏克蘭境內的戰爭。

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據本台法廣RFI法文網星期四（2022年11月03日）報導,本周初在阿爾及利亞首都舉行的第31屆阿拉伯國家聯盟（Ligue Arabe）峰會通過了不結盟原則。就烏克蘭危機問題，阿拉伯國家聯盟採取謹慎的立場。

阿拉伯國家聯盟峰會確定共同安全 -

本台法廣RFI通訊員發自阿爾及爾（Alger）的消息說,在為期兩天的第31屆阿拉伯國家聯盟（Ligue Arabe）峰會期間，阿盟秘書長艾哈邁德·阿布·蓋特（Ahmed Aboul Gheit）呼籲保護受到外部干涉壓力和遭到恐怖主義及民兵組織威脅的民族國家。他還提到，阿拉伯世界的共同安全問題包含糧食安全、衛生安全、水資源安全和能源安全。

阿拉伯國家過度依賴俄烏兩國農業 -

埃及和蘇丹請求阿盟，針對它們與埃塞俄比亞之間有關尼羅河水域及上游建造復興大壩的分歧，予以支持。

Le sommet de la Ligue arabe s'est tenu les 1er et 2 novembre à Alger. À son issue, les dirigeants ont adopté la « Déclaration d'Alger » et prôné un principe de « non-alignement » sur la guerre en Ukraine. © Fayçal Métaoui/RFI

大部分阿拉伯領導人在談及烏克蘭境內戰爭時，所提到的主要後果是糧食安全問題。阿爾及利亞、摩洛哥及埃及，都是烏克蘭與俄羅斯穀物和化肥的進口大國。到阿爾及爾予會的經濟學家們都指出了這種依賴。這很可能就是阿拉伯國家決定在烏克蘭危機問題上採取謹慎立場的原因。

多位地區領袖缺席第31屆阿盟峰會 -

第31屆阿拉伯國家聯盟（Ligue Arabe）峰會的目標是要尋求重新團結阿拉伯國家，但一些國際觀察人士注意到，許多重量級地區領袖沒有予會。比如沙特王儲、約旦國王及摩洛哥國王穆罕默德六世（Mohammed VI）等都沒有親自到場。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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