剛果(金):碳氫開發與森林保護

森林環境/剛果(金)

剛果民主共和國（CD Congo)想要推動其經濟的多元化。金沙薩的目標之一是為其地處深山密林中的油田找到親家。環保非政府組織指出，一部分森林必將因此而被破壞。這是我們法廣RFI法語«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)周二上網的話題。有觀點認為，開發碳氫資源還將影響剛果(金)木材的工業市場，加劇伐樹毀林。

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本台RFI法文網2022年11月02日星期三在法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）刊出記者卡洛莉（Coralie Pierret)的一篇報導。環保人士認為，剛果民主共和國的油田開發必將導致部分林區被砍伐。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

這一法文專欄報導的原標題為：[La vente de blocs pétroliers en RDC, une menace pour le bois congolais?]。換作中文可譯為：[油田區塊銷售在剛果(金)，對剛果木材的一種威脅？]。下面是簡介以供分享。

非政府組織指剛果(金)石油開發損害林木保護 -

法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報導首先指出，剛果民主共和國（CD Congo)想要使經濟結構多元化，改變過於集中在採礦業的現狀。金沙薩政府認為，其石油儲量達220億桶。問題是，這些有許可證的區塊，很多是位於森林的深處。為了便於在林區開採石油，有一部分樹木面臨遭砍伐的風險。

環保組織認為剛果(金)當局承諾不能防止破壞 -

金沙薩當局承諾，環保規範將得到尊重，保護生物和植物的現代科技手段將被採用。這是剛果(金)現任總統於2022年07月28日在主持27個油田區塊招標拍賣會開幕式時的一個陳述。但綠色和平組織（Greenpeace）認為，這些保證不足以預防在林區造成絕對的災難。

剛果(金)招標的石油區塊絕大部分在熱帶林區 -

出售的區塊面積多達25萬平方公里。這超過了幾內亞或英國的國土面積。有13個石油區塊與保護區或國家公園擦邊。其它則大多數被熱帶雨林覆蓋。環保非政府組織一致認同，剛果(金)開發石油，林木必受其害。因為，在全球都是如此，石油開發是造成森林被破壞的因素之一。Ishpingo協會指出，以南美洲的厄瓜多爾為例，25年來僅為修築通往油田的道路就毀壞了6500平方公里的亞馬遜森林。

生態組織擔心剛果(金)開發石油加快伐樹毀林 -

全球森林觀察（Global Forest Watch）擔心，剛果(金)發展石油工業將可能造成毀林加速。該國已經是非洲毀林冠軍。因為，木材仍是剛果(金)能源的第一大原材料。聯合國糧農組織（FAO/ONUAA）的數據說，在剛果(金)，2015年的材火產量達8250萬立方米。

RFI Image Archive : FAO / ONUAA. 存檔圖片：聯合國糧農組織。 © RFI Image Archive

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇採訪報道在最後部分提到，儘管，剛果(金)目前的工業用材開發，與其非洲鄰國相比較，仍然相對較弱。但該國開發石油可能會影響到木材的工業市場。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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