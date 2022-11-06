森林環境/剛果(金)

剛果(金):碳氫開發與森林保護

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RFI Image Archive / RD Congo : la vente de blocs pétroliers, une menace pour le bois congolais? Ici, une vue aérienne du Mont Nyiragongo et les chaînes des Virunga dans le parc national des Virunga près de Goma, au Nord-Kivu, en République démocratique du Congo. (illustration)
RFI Image Archive / RD Congo : la vente de blocs pétroliers, une menace pour le bois congolais? Ici, une vue aérienne du Mont Nyiragongo et les chaînes des Virunga dans le parc national des Virunga près de Goma, au Nord-Kivu, en République démocratique du Congo. (illustration) © Getty Images - Chris Dennis Rosenberg / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
9 分鐘

剛果民主共和國（CD Congo)想要推動其經濟的多元化。金沙薩的目標之一是為其地處深山密林中的油田找到親家。環保非政府組織指出，一部分森林必將因此而被破壞。這是我們法廣RFI法語«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)周二上網的話題。有觀點認為，開發碳氫資源還將影響剛果(金)木材的工業市場，加劇伐樹毀林。

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本台RFI法文網2022年11月02日星期三在法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）刊出記者卡洛莉（Coralie Pierret)的一篇報導。環保人士認為，剛果民主共和國的油田開發必將導致部分林區被砍伐。

Image RFI - Chronique des matières premières
RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

這一法文專欄報導的原標題為：[La vente de blocs pétroliers en RDC, une menace pour le bois congolais?]。換作中文可譯為：[油田區塊銷售在剛果(金)，對剛果木材的一種威脅？]。下面是簡介以供分享。

非政府組織指剛果(金)石油開發損害林木保護 -

法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報導首先指出，剛果民主共和國（CD Congo)想要使經濟結構多元化，改變過於集中在採礦業的現狀。金沙薩政府認為，其石油儲量達220億桶。問題是，這些有許可證的區塊，很多是位於森林的深處。為了便於在林區開採石油，有一部分樹木面臨遭砍伐的風險。

環保組織認為剛果(金)當局承諾不能防止破壞 -

金沙薩當局承諾，環保規範將得到尊重，保護生物和植物的現代科技手段將被採用。這是剛果(金)現任總統於2022年07月28日在主持27個油田區塊招標拍賣會開幕式時的一個陳述。但綠色和平組織（Greenpeace）認為，這些保證不足以預防在林區造成絕對的災難。

剛果(金)招標的石油區塊絕大部分在熱帶林區 -

出售的區塊面積多達25萬平方公里。這超過了幾內亞或英國的國土面積。有13個石油區塊與保護區或國家公園擦邊。其它則大多數被熱帶雨林覆蓋。環保非政府組織一致認同，剛果(金)開發石油，林木必受其害。因為，在全球都是如此，石油開發是造成森林被破壞的因素之一。Ishpingo協會指出，以南美洲的厄瓜多爾為例，25年來僅為修築通往油田的道路就毀壞了6500平方公里的亞馬遜森林。

生態組織擔心剛果(金)開發石油加快伐樹毀林 -

全球森林觀察（Global Forest Watch）擔心，剛果(金)發展石油工業將可能造成毀林加速。該國已經是非洲毀林冠軍。因為，木材仍是剛果(金)能源的第一大原材料。聯合國糧農組織（FAO/ONUAA）的數據說，在剛果(金)，2015年的材火產量達8250萬立方米。

Image RFI Archive - FAO
RFI Image Archive : FAO / ONUAA. 存檔圖片：聯合國糧農組織。 © RFI Image Archive

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇採訪報道在最後部分提到，儘管，剛果(金)目前的工業用材開發，與其非洲鄰國相比較，仍然相對較弱。但該國開發石油可能會影響到木材的工業市場。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉

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