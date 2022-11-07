坦桑尼亞空難 非洲數政要致哀

非洲社會 / 空難事故

在瀕臨印度洋的東非國家坦桑尼亞（Tanzanie），周日發生一起空難事故。目前已知至少19人遇難。據報，事發時，氣象條件惡劣。飛機掉落在非洲最大的淡水湖維多利亞湖（Lac Victoria）里。機身處於水中，距岸邊100米。非洲多名政要向遇難者家屬表示致哀。北京也表示哀悼，並透露機上有一名中國籍乘客受傷，目前在醫院接受治療。

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據本台法廣RFI法文網報導，在東非國家坦桑尼亞的西北地區當地時間2022年11月06日星期天早上發生一起空難事故。現場的圖像顯示，飛機大部分處於水中，只剩下機身的後半段仍露出水面。許多船隻和救援隊在飛機周圍，試圖把飛機從水中拖出。

RFI Image Archive / Tanzanie: 19 morts dans le crash d'un avion qui s'est abîmé dans le lac Victoria, le dimanche 6 novembre 2022. (illustration) REUTERS - STRINGER / RFI Image Archive

一名地方官員此前曾透露，遇難飛機上共有43人，其中39名乘客，2名飛行員和2名機組成員。這架飛機所屬的精密航空（Precision Air）在一名聲明中宣布，有24人得以劫後餘生。

事發時當地氣象狀況差 -

這家航班編號為PW494 的客機，當天從坦桑尼亞的海港城市達累斯薩拉姆（Dar es Salaam）起飛，目的地是位於該國西北的布科巴機場（Bukoba）。地方上的警方指揮官表示，事發時，當地有強風暴雨。在墜機事故發生前，有目擊證人看到飛機在空中向機場靠近，但飛行方式不穩定。當時的能見度低。

非洲多名政要表示哀悼 -

剛剛在上周末結束訪華行程回國的坦桑尼亞女總統薩米婭·蘇盧胡·哈桑（Samia Suluhu Hassan）呼籲民眾保持平靜，並向事故受害者致哀。

RFI Image Archive / Tanzanie: 19 morts dans le crash d'un avion qui s'est abîmé dans le lac Victoria. La présidente Samia Suluhu Hassan a exprimé ses condoléances aux personnes touchées par l'accident. Ici, la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan le 16 mars 2021. (illustration) AP / RFI Image Archive

非洲聯盟委員會主席、乍得人穆薩·法基·馬哈馬特（Moussa Faki Mahamat）也表示哀悼。還有地區性組織東非共同體（EAC）秘書長、肯尼亞人彼得·馬圖基（Peter Mutuku）通過社交媒體表態，與坦桑尼亞人民和政府同哀。

有一名中國籍乘客受傷 -

在北京，中國外交部發言人2022年11月7日星期一在主持例行記者會時說，中方對墜機事故的遇難者表示深切哀悼。他透露機上有一位中國籍乘客受傷，正在醫院接受治療。中國駐坦桑尼亞使館已經和傷者取得聯繫以示關切。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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