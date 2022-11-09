國際社會繼續向埃及施壓敦促釋放異議人士阿拉·阿卜杜拉-法塔赫

氣候變化/人權

繼英國與法國之後，德國總理也公開呼籲埃及政府釋放在監獄中已經絕食六個多月並且從氣候峰會開幕日開始絕水的埃及著名異議份子阿拉·阿卜杜拉-法塔赫（Alaa Abdel Fattah）。

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國際社會再度就埃及獄中的政治犯向氣候峰會主辦國埃及施壓，聯合國和德國政府11月8日再度敦促埃及釋放其最著名的政治犯Alaa Abdel Fattah，他在絕食7個月後面臨死亡的危險，聯合國人權事務高級專員沃爾克-特克此前警告說，"阿拉的生命面臨巨大危險“。

德國總理奧拉夫·肖爾茨呼籲開羅釋放阿拉·阿卜杜勒-法塔赫，以避免他七個月的絕食抗議導致 "致命的結果"。

阿拉的家人警告說，自從阿拉在峰會開幕日停止飲水之後，他們沒有他的任何消息。

他的母親連續第二天在監獄外露營，希望得到他的消息。

此前，英國首相里希-蘇納克、法國總統埃馬克龍和聯合國秘書長安東尼奧-古特雷斯先後曾向埃及總統賽西提出這位40歲的民主活動家的案件。阿拉同時擁有埃及以及英國國籍，英國首相 蘇納克呼籲釋放阿拉，法國總統馬克龍則要求埃及當局保障阿拉的生命安全，埃及官方表示將給於必要的照顧。而阿拉的姐姐薩那·塞義夫則擔心，這種 "照顧 "實際上可能意味着她的弟弟將被 "強制餵養"。

法新社報道指出，阿拉的妹妹薩那·賽義夫在氣候峰會上的新聞發布會被一名親政府的名叫阿姆爾-達里奇的議員打斷，導致氣候峰會的官方組織者--聯合國安全部門不得不將阿姆爾-達里奇趕走。他被驅趕時呼喊說："我們談論的是一個根據普通法被拘留的埃及公民，而不是一個政治犯，不要試圖利用西方國家來對付埃及。”他補充說，阿拉·阿卜杜拉-法塔赫"攻擊了他的國家的軍隊和警察"。

隨着氣候峰會的召開，埃及人權工作者的行動也在繼續，氣候開幕後開始絕食的三名埃及記者繼續他們的絕食活動，他們要求 "釋放埃及所有被拘留的良心犯"，根據國際特赦等人權組織的評估，埃及被關押的政治犯的人數高達6萬人。