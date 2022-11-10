突尼斯:教師罷工持續家長為難

非洲社會 / 國民教育

北非馬格裡布地區國家突尼斯(Tunisie)，中文也有譯作突尼西亞。該國小學有近4000名代課老師，自本學年開始起至今一直在罷工。起因是由於工資遭拖欠、轉正也被延後。學生家長們也在為此着急。

廣告 繼續瀏覽後續

本台法廣RFI法文網2022年11月10日星期四報導說，突尼斯教育界目前氣氛緊張。近4000名小學代課老師自本學年開課以來一直在罷工。起因是他們的工資遭拖欠，轉正也暫時無法實現。一周以來，他們在做動員要抗議。

代課老師們有怨言 -

據本台法廣RFI通訊員莉莉婭（Lilia Blaise）發自突尼斯共和國首都的消息，一名現年42歲的教師埃姆娜（Emna）在位於突尼斯（Tunis）南郊的Ben Arous接受了採訪。就一些初中自本學年開課以來一直處於罷教，她氣憤地說，她代課已八年之久。然而，部里在今年改變了主意，想要先給四年的合同，然後再決定是否聘用。然而她已42歲，不知自己是否還有時間。

當局改變之前做法 -

依照2020年時所簽署的一份協議，埃姆娜（Emna）本應已經得以轉正身份。前政府在兩年裡成功地讓其中80%代課老師實現轉正。但現任教育部長表示，當前經濟形勢不再能夠繼續之前做法，代課老師的轉正只得被迫延後四年。

RFI Image / Tunisie: une classe de l'école primaire Markez-Bécha Sakit-Dayer, à Sfax. (illustration) RFI - Alice Milot

另一位接受採訪的老師拉米婭（Lamia），是當地抗議活動的協調員，她的工作也不穩定。她授課的學校分布在多個地域，有時必須步行幾公里，因為，公共交通因路況而無法使用。被拖欠8到9個月的工資很普遍。

突尼斯總統的呼籲 -

據本台法廣RFI通訊員在這一報導的最後部分指出，突尼斯總統在10月底曾呼籲教育部長要儘快解決問題。在一些地區，罷教造成一些學校被迫關閉。造成數萬學子無法就學。

（翻譯和編輯：RFI法廣電台 尼古拉）

.

.