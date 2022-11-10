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突尼斯:教師罷工持續家長為難

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RFI Image Archive / Tunisie : près de 4 000 enseignants remplaçants tunisiens sont en grève depuis la rentrée et réclament leur recrutement et le paiement de leurs salaires sur les six derniers mois. Ici, le premier centre pilote d'hébergement des femmes victimes de violences en Tunisie, se situe dans la ville de Ben Arous. (illustration)
RFI Image Archive / Tunisie : près de 4 000 enseignants remplaçants tunisiens sont en grève depuis la rentrée et réclament leur recrutement et le paiement de leurs salaires sur les six derniers mois. Ici, le premier centre pilote d'hébergement des femmes victimes de violences en Tunisie, se situe dans la ville de Ben Arous. (illustration) © Tunisie Radio / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
5 分鐘

北非馬格裡布地區國家突尼斯(Tunisie)，中文也有譯作突尼西亞。該國小學有近4000名代課老師，自本學年開始起至今一直在罷工。起因是由於工資遭拖欠、轉正也被延後。學生家長們也在為此着急。

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本台法廣RFI法文網2022年11月10日星期四報導說，突尼斯教育界目前氣氛緊張。近4000名小學代課老師自本學年開課以來一直在罷工。起因是他們的工資遭拖欠，轉正也暫時無法實現。一周以來，他們在做動員要抗議。

代課老師們有怨言 -

據本台法廣RFI通訊員莉莉婭（Lilia Blaise）發自突尼斯共和國首都的消息，一名現年42歲的教師埃姆娜（Emna）在位於突尼斯（Tunis）南郊的Ben Arous接受了採訪。就一些初中自本學年開課以來一直處於罷教，她氣憤地說，她代課已八年之久。然而，部里在今年改變了主意，想要先給四年的合同，然後再決定是否聘用。然而她已42歲，不知自己是否還有時間。

當局改變之前做法 -

依照2020年時所簽署的一份協議，埃姆娜（Emna）本應已經得以轉正身份。前政府在兩年裡成功地讓其中80%代課老師實現轉正。但現任教育部長表示，當前經濟形勢不再能夠繼續之前做法，代課老師的轉正只得被迫延後四年。

Image RFI - Tunisie - Ecole
RFI Image / Tunisie: une classe de l'école primaire Markez-Bécha Sakit-Dayer, à Sfax. (illustration) RFI - Alice Milot

另一位接受採訪的老師拉米婭（Lamia），是當地抗議活動的協調員，她的工作也不穩定。她授課的學校分布在多個地域，有時必須步行幾公里，因為，公共交通因路況而無法使用。被拖欠8到9個月的工資很普遍。

突尼斯總統的呼籲 -

據本台法廣RFI通訊員在這一報導的最後部分指出，突尼斯總統在10月底曾呼籲教育部長要儘快解決問題。在一些地區，罷教造成一些學校被迫關閉。造成數萬學子無法就學。

（翻譯和編輯：RFI法廣電台 尼古拉

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