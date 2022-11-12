法國的非洲留學生人數創新高

法國教育 / 留學法國

法國接納的非洲留學生人數已於2022年創下新高。法國高校2022年的留學生總數為40多萬，其中來自非洲的大學生人數超過10萬，佔法國留學生總人數的1/4。法國的10大留學生來源國里，有6個非洲國家，排名第一的是摩洛哥。上述為法國高等教育署（Campus France）對外通報的官方正式統計數據。來自中國的留學生人數排名第3。

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本台法廣RFI法文網報道說，非洲國家在法國接納的外國留學生中具有很好的代表性。法國高等教育署（Campus France）的數據顯示，在2021至2022學年，法國大學裡的留學生總人數（含歐盟成員國）超過40萬。其中，來自非洲大陸的留學生人數超過10萬，佔總人數的四分之一。

RFI Image Archive / Selon les données de campus France pour l’année scolaire 2021-2022, plus de 400 000 étudiants dans les universités françaises venaient de l’étranger, Union européenne incluse. Ici, la rentrée universitaire en France a débuté le 12 septembre 2022. (illustration) © Pixabay / RFI Image Archive

據本台法廣RFI記者寶麗娜（Paulina Zidi）和基耶姆（Guillaume Thibault ）於2022年11月11日周五晚連名發布的消息，法國的10大留學生來源國里，有6個是非洲國家。馬格裡布地區一枝獨秀，其中又以摩洛哥留學生人數最多，超過4萬，佔法國接納的留學生總人數的十分之一。阿爾及利亞緊隨其後，人數為31 000。名列前十位的其它非洲國家還有塞內加爾排位第5，突尼斯第6，科特迪瓦第8，及喀麥隆第10。

外國大學生申請赴法留學的人數又創新高 -

同一報道還提到，上述國家的留學生人數自2016年以來一直在上升。由於Covid-19疫情，2020年一度放緩，但現已恢復增長。這種趨勢在今年不會有變化。外國大學生已遞交的2022至2023學年法國入學申請又創記錄。

留學生人數增加反應法國教育體系的魅力 -

法國西南城市圖盧茲（Toulouse）外國留學生協會主席蘇萊曼（Souleymane），曾研修政治科學，如今在法國學習法律專業。這一協會引導那些想要到法國留學，或已經在法國高校入學的外國大學生們。雖說留學生們遭遇的困難眾多，蘇萊曼（Souleymane）稱讚法國接納的留學生人數增加。他在接受本台法廣RFI記者基耶姆（Guillaume Thibault ）採訪時說，這是一個正面的跡象，顯示了法國教育體系的吸引力。

RFI Image Archive / Les pays africains sont bien représentés au niveau des étudiants étrangers en France. Ces chiffres sont en forte augmentation depuis 2016. Ici, Rencontres Campus France 2016. (illustration) © Campus France / RFI Image Archive

另外，法國高等教育署（Campus France）2022年發布的排名榜顯示，法蘭西的10大留學生來源國里，中國排名第3，意大利第4、西班牙第7，黎巴嫩第9。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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