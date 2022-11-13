COP27:周六無傳統民間大示威

RFI採訪 / COP27聯合國氣候大會

在北非埃及的沙姆沙葉赫（Sharm El Sheikh），正在召開中的《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會（COP 27），在剛剛過去的周六里，沒有以往常見的街頭民間大規模示威。因為，當局提前告知不能在市內准許這樣的大型活動。非政府組織對此看法不一。本台法廣RFI特派記者在現場做實地報道。一名受訪者解釋說，今年的示威是在大會會場內進行。

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RFI Image Archive / La 27e Conférence Climat (COP27) se tient à Charm el-Cheikh, en Égypte, en novembre 2022. Here, View of a COP27 sign on the road leading to the conference area in Egypt's Red Sea resort of Sharm el-Sheikh. REUTERS - SAYED SHEASHA / RFI Image Archive

據本台法廣RFI法文網報道，每年氣候大會的傳統做法之一是民間團體在兩周會期中間的那個星期六組織大型街頭示威，旨在提醒與會的各國領導人加快應對氣候變化的緊迫性。不過，今年在埃及沙姆沙葉赫（Sharm El Sheikh）召開《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會（COP 27）沒有準許在城內的街頭舉行示威。

示威活動是在大會會場內有序進行 -

本台法廣RFI特派記者珍妮(Jeanne RICHARD)解釋說，埃及當局從一開始已告知，在沙姆沙葉赫（Sharm El Sheikh）街頭示威是不可能的。對此，非政府組織[氣候行動網路]（RAC/CAN）成員Aurore表示遺憾。她告知，人們是在大會的會場內組織示威。而如何進行示威的規範則沒有改變：不可以點名道姓地針對某人或某個國家。而且行動應該是非暴力的。聯合國安全人員被部署在現場確保遵守規則。

有受訪者不滿無法在街頭舉行示威 -

接受本台RFI採訪的[人權觀察組織]（Human Rights Watch）發言人布魯諾（Bruno）抱怨，無法在街頭舉行傳統的大規模示威。他毫不猶豫地對當局提出尖銳批評。另一位接受採訪的非洲青年凱文（Kevin），是西非地區[氣候行動網絡]（RAC/CAN en Afrique de l’Ouest）的秘書長。他希望將出現數百年輕人的示威，以要求政治領袖在氣候問題上做出迅速的和具體的行動。

RFI Image / COP27: l’habituelle manifestation de la société civile impossible dans les rues de Charm el-Cheikh. Ici, un parcours de la manifestation de la COP27. (illustration) © RFI - Géraud Bosman-Delzons

本台RFI法文報導提到，西非地區[氣候行動網絡]（RAC/CAN en Afrique de l’Ouest）的這名秘書長，是一位年僅25歲的多哥人。他表示在本次氣候會議的入口，肯定會有示威者，因為那裡有很多人經過。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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