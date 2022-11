莫桑比克想要成為天然氣大國

RFI Image / Le Mozambique : plus d'un million de personnes ont dû fuir la région du Cabo Delgado et les agences onusiennes évoquent une situation humanitaire de plus en plus dramatique ainsi qu'une violence généralisée. Ici, Enfants du camp de personnes déplacées de Metuge, Cabo Delgado, en mai 2021. (illustration)

© Liliana Henriques / RFI