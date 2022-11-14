莫桑比克想要成為天然氣大國
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在非洲東南部、濱臨印度洋的莫桑比克（Mozambique），其中文國名也有被譯作莫三比克。菲利佩・紐西總統（Président Filipe Nyusi）在剛剛過去的星期天（2022年11月13日）發布了一個視頻，宣布該國北部德爾杜加角省（Cabo Delgado）沿海開始對外出口液化天然氣(GNL)。首艘貨船是從意大利國家碳化氫公司埃尼集團（ENI）的海上工廠出發。
據本台法廣RFI法文網報導，莫桑比克首次出口液化天然氣。這對有雄心把國家發展成為全球天然氣生產大國的馬普托（Maputo）當局而言，是一個成功。但這個成功是相對的。因為，地處該國北部的德爾杜加角省（Cabo Delgado）自2017年以來一直處在暴力武裝叛亂之下。不過，共和國總統紐西（Président Filipe Nyusi）則認為，莫桑比克從此跨入了全球天然氣生產大國的圈子。
意大利海上平台項目一枝獨秀 -
本台法廣RFI法文網指出，首次出口液化天然氣(GNL)這是毋庸置疑的。意大利國家碳化氫公司埃尼集團（ENI）在莫桑比克沿海開發的這個天然氣田，每年產能可達300萬噸天然氣。意大利埃尼集團建造了一座平台，有一口鑽井，再加一間天然氣液化工廠。船隻可以直接停靠平台，無需連結陸地。正是因為海上的地理位置，使得這個項目變得可行。而那些在沿海有設施的其它項目都因德爾杜加角省（Cabo Delgado）的持續暴力而被迫暫停。
莫桑比克北部局勢依然不確定 -
在莫桑比克北部的德爾杜加角省（Cabo Delgado），儘管自2021年9月以來，就得到國際軍事支援，尤其是來自盧旺達和南部非洲發展共同體（SADC）的軍事力量。但這裡的安全局勢依然不穩定。雖然，盟軍面對叛亂取得巨大成功。但局勢遠未得到解決。反叛人員被打散了，前線變得支離破碎。暴力則被擴散到臨近的其它省份。
除意大利之外的項目全部凍結 -
現已有上百萬民眾逃離德爾杜加角地區（Cabo Delgado）。聯合國機構注意到，那裡的人道形勢越來越悲劇，暴力普遍發生。在此背景下，除意大利海上項目之外，包括法國在內的其它方案全部凍結。然而，莫桑比克有潛力成為一個全球主要的天然氣生產國。這個國家在2010年的大發現可以和卡塔爾一交高低。其儲量與尼日利亞相當，是塞內加爾沿岸已發現的5倍。
本台法廣RFI法文網報導最後指出，莫桑比克有潛力，每年出口6000萬噸天然氣，成為全球排名第4或第5的天然氣大國。然而，只要安全問題得不到解決，天然氣的開採規模就不會太大。
（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）
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