莫桑比克想要成為天然氣大國

非洲能源 / 地緣政治

在非洲東南部、濱臨印度洋的莫桑比克（Mozambique），其中文國名也有被譯作莫三比克。菲利佩・紐西總統（Président Filipe Nyusi）在剛剛過去的星期天（2022年11月13日）發布了一個視頻，宣布該國北部德爾杜加角省（Cabo Delgado）沿海開始對外出口液化天然氣(GNL)。首艘貨船是從意大利國家碳化氫公司埃尼集團（ENI）的海上工廠出發。

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RFI Image / Le port de Pemba, à Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique. (illustration) © Liliana Henriques / RFI

據本台法廣RFI法文網報導，莫桑比克首次出口液化天然氣。這對有雄心把國家發展成為全球天然氣生產大國的馬普托（Maputo）當局而言，是一個成功。但這個成功是相對的。因為，地處該國北部的德爾杜加角省（Cabo Delgado）自2017年以來一直處在暴力武裝叛亂之下。不過，共和國總統紐西（Président Filipe Nyusi）則認為，莫桑比克從此跨入了全球天然氣生產大國的圈子。

意大利海上平台項目一枝獨秀 -

本台法廣RFI法文網指出，首次出口液化天然氣(GNL)這是毋庸置疑的。意大利國家碳化氫公司埃尼集團（ENI）在莫桑比克沿海開發的這個天然氣田，每年產能可達300萬噸天然氣。意大利埃尼集團建造了一座平台，有一口鑽井，再加一間天然氣液化工廠。船隻可以直接停靠平台，無需連結陸地。正是因為海上的地理位置，使得這個項目變得可行。而那些在沿海有設施的其它項目都因德爾杜加角省（Cabo Delgado）的持續暴力而被迫暫停。

莫桑比克北部局勢依然不確定 -

在莫桑比克北部的德爾杜加角省（Cabo Delgado），儘管自2021年9月以來，就得到國際軍事支援，尤其是來自盧旺達和南部非洲發展共同體（SADC）的軍事力量。但這裡的安全局勢依然不穩定。雖然，盟軍面對叛亂取得巨大成功。但局勢遠未得到解決。反叛人員被打散了，前線變得支離破碎。暴力則被擴散到臨近的其它省份。

除意大利之外的項目全部凍結 -

現已有上百萬民眾逃離德爾杜加角地區（Cabo Delgado）。聯合國機構注意到，那裡的人道形勢越來越悲劇，暴力普遍發生。在此背景下，除意大利海上項目之外，包括法國在內的其它方案全部凍結。然而，莫桑比克有潛力成為一個全球主要的天然氣生產國。這個國家在2010年的大發現可以和卡塔爾一交高低。其儲量與尼日利亞相當，是塞內加爾沿岸已發現的5倍。

RFI Image / Le Mozambique : plus d'un million de personnes ont dû fuir la région du Cabo Delgado et les agences onusiennes évoquent une situation humanitaire de plus en plus dramatique ainsi qu'une violence généralisée. Ici, Enfants du camp de personnes déplacées de Metuge, Cabo Delgado, en mai 2021. (illustration) © Liliana Henriques / RFI

本台法廣RFI法文網報導最後指出，莫桑比克有潛力，每年出口6000萬噸天然氣，成為全球排名第4或第5的天然氣大國。然而，只要安全問題得不到解決，天然氣的開採規模就不會太大。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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