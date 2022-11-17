溫室氣體減排不妨礙經濟增長

RFI採訪 / 非洲經濟

旨在推動私營經濟的世界銀行，已發展成為致力於非洲乃至全球能源轉型和適應氣候變化的主要債權人之一。這家國際金融機構負責北非與中東地區事務的副行長在接受媒體採訪時透露，去年為與氣候有關的項目提供資金317億美元。這是本台法廣(RFI)法語«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)周四早上上網的最新話題。這一報道認為，致力於減少氣候變化的負面影響與創造就業之間沒有矛盾。

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本台RFI法文網2022年11月17日星期四在法語«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）刊出記者奧利維耶（Olivier Rogez）的一個最新採訪報道。話題圍繞世界銀行作為自由主義經濟和企業家精神的全球最大推動方，是否已經發展成為了一家“綠色銀行”？儘管，這家銀行負責中東和馬格裡布地區的副總裁向媒體亮出其在此領域的工作成效，但一些非政府組織仍然半信半疑。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM

這一法文專欄報導的原標題為：[La Banque mondiale peut-elle lutter contre le changement climatique ?]。換作中文可譯為[世界銀行能否與氣候變化做鬥爭？]。下面是簡介以供分享。

世界銀行補助致力於減少溫室氣體排放的國家 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)的這篇報導提到，世界銀行行長戴維∙馬爾帕斯（David Malpass）於十天前宣布啟動一個補助基金提供給致力於減少溫室氣體排放的國家。這家國際金融機構在過去幾年，大聲表示有意參與對抗氣候變化。

RFI Image Archive / La Banque mondiale peut-elle lutter contre le changement climatique? Ici, le président de la Banque mondiale, David Malpass, lors d'une conférence de presse en octobre 2019. (illustration) AP - Jose Luis Magana / RFI Image Archive

世界銀行負責中東和北非事務的副行長費里德•貝爾哈吉（Ferid Belhaj）告訴本台法廣（RFI），去年為與氣候有關的項目提供資金317億美元。未來還有更重大的工作，因為，其部分主要股東在推動着這家銀行在氣候變化問題上再接再厲。

部分非政府組織對世界銀行以上表述半信半疑 -

非政府組織聯盟[The Big Shift Global]（中文可被譯為[全球大轉變]）指出，世界銀行在2018年就已承諾，不再為全球石化能源提供資金。然而，實際情況並非如此。如果說是不直接的，但至少是以間接的方式。據一名喀麥隆氣候活動積極份子透露，世界銀行在石化能源項目上投資了145億美元。

發展經濟與減少氣候變化的負面影響沒有矛盾 -

世界銀行的副行長認同，企業與經濟發展不影響氣候，並非兩者不可兼顧。他指出，致力於減少氣候變化的負面影響與創造就業之間沒有矛盾。以埃及為例，世界銀行認為，致力於能源轉型可以額外帶來2%-3%的經濟增長，直接的和間接的創造數百萬個就業機會。

RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © FMM - RFI Chronique

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)的這篇採訪報道的最後部分提到，世界銀行的這個論調同樣受用，對那些每年需要為新的年輕就業人口創造數百萬個崗位的國家。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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