OIF:中國關注法語圈首腦峰會

法語世界 / 中非關係

北非馬格裡布地區的突尼斯（Tunisie），中文也有譯作突尼西亞（Tunisia）。第18屆法語國家及地區國際組織（OIF）首腦峰會本周末（2022年11月19日星期六和11月20日星期天）正在傑爾巴島（Djerba）舉行。中國也關注這一峰會。北京本周召開了一場會議，主題圍繞法語區及數字化發展。中國想要幫助法語國家留在5G網絡和實施電子付款系統。

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本台法廣RFI法文網2022年11月19日星期六刊登常駐北京記者斯蒂芬·拉加德(Stéphane Lagarde)發回的一則報導說，數字化為可持續發展服務。這不僅是傑爾巴島（Djerba）峰會的主題，也是北京本周在一個商務區的高樓大廈內組織的專題座談會話題。與會者有外國外交官、中國前外交官和致力於中國軟實力的智庫專家。

RFI Image Archive / Tunisie : des drapeaux de différents pays flottent au vent à la veille du 18e Sommet de la Francophonie à Djerba, en Tunisie, le vendredi 18 novembre 2022. (illustration) AP - Hassene Dridi / RFI Image Archive

本台法廣RFI法文網的這一報導提到，北京視法語圈為對抗單極世界的組織。中國（Académie chinoise）一位研究開放經濟的學者表示，中方需求加強與法語世界、與法蘭西、與歐洲說法語的國家的合作，尤其還有與非洲廣闊的說法語地區。必須總要尋求一種制衡美國人的力量。這一作法旨在重建平衡。

特洛伊木馬還是合作空間？-

面對盎格魯-撒克遜的世界重新建立平衡。在北京，法語圈也被視為一座通往南部國家的橋樑。專家們還說，中國想要幫助法語國家留在5G網絡和實施電子付款系統。對法國、瑞士和比利時等國的期待更多。那也是針對華盛頓的脫鉤政策。這既有政治方面，也有經濟方面。中國學者繼續指出，不論是特朗普（Trump也被譯作川普）還是拜登（Biden），在過去一段時間裡，再三針對中國採取措施和制裁。中方將與歐洲法語國家，圍繞包括數字在內的新科技，加強合作。批評者指，法語圈，中國利益的特洛伊木馬。與會的突尼斯代辦（chargé d’affaire）則視之為一個合作空間。他表示，數字化是法語圈開放合作的中心。這也屬於全體法語國家通過的2022-2026數字戰略的一部分。

探究中國宋朝的一個啟示？ -

在一個到處自我封閉的世界，法語圈想要很開放。與會的突尼斯代辦（chargé d’affaire）指出，人們嘗試把討論引向合作的機遇，而不是就法語圈內衝突或與中國之間的關係，去尋找外因。整個會議都有錄像，以用於闡述中共20大習近平連任國家元首後中國新領導團隊的雄心。與會的一名中國專家斷言，長壽和經驗解釋了中國宋朝（公元960 - 公元1279）的黃金時代。那時，平均每位皇帝掌權18年。那也是遞給了法語國家一個信息。

（Fin)

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